ciel couvert20°
DE | FR
burger
Sport
Etats-Unis

Surprise: Roger Federer va rejouer à l'US Open

epa07815797 Roger Federer of Switzerland hits a return to Grigor Dimitrov of Bulgaria during their quarter-finals round match on the ninth day of the US Open Tennis Championships the USTA National Ten ...
La dernière participation de Federer à Flushing Meadows remonte à 2019Image: EPA

Surprise: Roger Federer va rejouer à l'US Open

Le Bâlois va refouler le court Arthur-Ashe, où se déroulera l'US Open du 30 août au 13 septembre. Il disputera une exhibition cinq jours avant le début du tournoi principal.
08.06.2026, 17:5008.06.2026, 17:51

Le Bâlois de 44 ans fera son retour sur le court Arthur-Ashe lors d'un match d'exhibition aux côtés d'Andy Roddick, vainqueur de l'US Open 2003 et l'un de ses anciens rivaux, ainsi que d'autres légendes du tennis et vainqueurs du tournoi new-yorkais, comme Andre Agassi et John McEnroe. D'autres célébrités et surprises mémorables agrémenteront la soirée – qui débutera à 19h heure locale le mardi 25 août – promettent les organisateurs.

La dernière participation de Federer à Flushing Meadows remonte à 2019. Il reste le seul joueur (dames et messieurs confondus) à avoir remporté cinq titres consécutifs en simple (2004-2008) dans le tournoi.

On en sait plus sur les adieux de Stan Wawrinka

«L'US Open a toujours été l'un des tournois les plus importants pour moi», a déclaré Federer, cité dans le communiqué des organisateurs. «Tant de moments inoubliables de ma carrière se sont déroulés à New York, et le court Arthur-Ashe occupe une place particulière dans mon cœur. Revenir ici et partager cette soirée avec Andy, Andre et John la rend encore plus spéciale. Je suis impatient de célébrer ces souvenirs, de revoir les fans et de passer une soirée inoubliable ensemble.»

En janvier, l'homme aux 20 titres en Grand Chelem avait déjà effectué son retour à Melbourne lors de l'Australian Open pour y disputer un double d'exhibition avec Andre Agassi, ainsi que les Australiens Patrick Rafter et Lleyton Hewitt, tous anciens numéros un mondiaux. (jcz/ats)

Plus d'articles sur le sport
Xhaka lâche une petite bombe face aux journalistes
1
Xhaka lâche une petite bombe face aux journalistes
Le père de Roger Federer s'est retiré en toute discrétion
Le père de Roger Federer s'est retiré en toute discrétion
de Simon Häring
«On me traitait de nègre»: ce docu sur les stars de la Nati est glaçant
1
«On me traitait de nègre»: ce docu sur les stars de la Nati est glaçant
de François Schmid-Bechtel
Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati
Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati
Thèmes
Le Trail Les Paccots – La Veveyse
1 / 6
Le Trail Les Paccots – La Veveyse
source: martin ureta
partager sur Facebookpartager sur X
G8 de 2003: Le traumatisme genevois
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les chiens-robots du Mondial inquiètent le public
Une vidéo d’un chien-robot devant le stade de la Coupe du monde à Dallas, au Texas, est devenue virale. Et elle fait peur aux fans de foot.
La rumeur s’est propagée cette semaine comme une traînée de poudre sur Internet, suite à une vidéo publiée mardi sur Reddit: des chiens-robots équipés d’un logiciel de reconnaissance faciale seraient utilisés lors de la Coupe du monde de football. Une collecte de données biométriques à l’échelle dystopique, rappelant un épisode de la série télévisée Black Mirror? La réalité n’est finalement pas aussi extrême.
L’article