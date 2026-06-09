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Un incendie a menacé le camp de base de la Suisse à San Diego

Switzerland&#039;s Breel Embolo, back, and Noah Okafor warm up during a training session of the Swiss national soccer team at the SDJA in San Diego, California, USA, Monday, June 8, 2026, ahead of the ...
Breel Embolo et Noah Okafor à San Diego, ce lundi.Keystone

Un feu de brousse a menacé le camp de base de la Suisse à San Diego

Un incendie s'est déclaré lundi à proximité de la zone où s'est entraînée l'équipe de Suisse. Le feu a brûlé une trentaine d'hectares de broussaille, mais n'a posé aucun problème aux joueurs.
09.06.2026, 06:0609.06.2026, 06:06

Un feu de brousse a menacé pendant quelques heures le camp de base de l'équipe de Suisse lundi à San Diego. Le centre d'entraînement et l'hôtel de la sélection se trouvaient dans la zone à risque avant que l'alerte ne soit levée en fin d'après-midi.

L'incendie s'est déclaré vers 9h30 (18h30 en Suisse) dans la Sorrento Valley, selon la chaîne d'informations locale ABC 10News. Il s'est rapidement propagé pour atteindre une surface d'une trentaine d'hectares dans cette zone broussailleuse située au sud de la Jewish Academy, où s'est entraînée l'équipe de Suisse lundi matin.

Les joueurs de Murat Yakin ont toutefois pu terminer leur séance sans souci avant de regagner leur hôtel, a précisé un attaché de de presse de l'ASF à Keystone-ATS. «La FIFA surveille la situation et nous a pour l'instant assuré qu'il n'y avait aucun problème pour nous», a expliqué cette même source.

The surroundings of the training ground during a training session of the Swiss national soccer team at the SDJA in San Diego, California, USA, Monday, June 8, 2026, ahead of the 2026 FIFA World Cup so ...
Keystone

200 pompiers mobilisés

La police de San Diego a émis des ordres d'évacuations pour plusieurs zones d'habitation situées non loin du feu, mais pas pour celle dans laquelle se trouve l'hôtel des Suisses. Celle-ci était toutefois concernée par une alerte orange, synonyme de grande vigilance.

Plus de 200 pompiers se sont mobilisés pour combattre le feu, rapporte de son côté NBC7. Un responsable des pompiers a expliqué à la chaîne locale qu'il s'attendait à une «lutte acharnée de six à huit heures» contre les flammes.

A 17h00 heure locale, le camp de base de l'équipe de Suisse était hors de danger, la police ayant levé les alertes concernant une éventuelle évacuation. Vers 19h00, environ 50% de l'incendie était contenu selon les pompiers. (ats)

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