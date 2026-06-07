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Football: Murat Yakin fait un pari risqué avec la Suisse

Switzerland&#039;s head coach Murat Yakin gives instructions to Miro Muheim, left, and Nico Elvedi during training session of the Swiss national soccer team at the SDJA in San Diego, California, USA, ...
Le sélectionneur suisse assume les risques liés à son approche. Keystone

Yakin fait un pari risqué

Le sélectionneur veut une Suisse audacieuse et agressive. Mais les derniers matchs amicaux ont montré qu’un pressing mal exécuté peut rapidement tourner au cauchemar.
07.06.2026, 17:1807.06.2026, 17:18

Après deux matches amicaux de suite avec une défense à trois (et Denis Zakaria titulaire), Murat Yakin a changé ses plans, samedi soir en match amical face à l'Australie (1-1). Le sélectionneur de la Nati rebasculé vers une ligne de quatre, celle qui avait très bien fonctionné lors des qualifications pour le Mondial (Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez).

Mais peu importe le système défensif dans lequel elle se présentera contre le Qatar, la Suisse devra faire très attention à son pressing. Comme la Jordanie, les Australiens ont marqué leur but en prenant de court un bloc suisse placé très haut sur le terrain.

Un autre dossier chaud occupe la Nati:

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Lorsque tout fonctionne, cette stratégie permet de récupérer le ballon dans la moitié de terrain adverse. Dans le pire des cas, le gardien Gregor Kobel peut se retrouver face à trois attaquants, comme face aux Socceroos. Murat Yakin, lui, ne voit toutefois pas ces situations comme un motif d’inquiétude. Le sélectionneur assume pleinement les risques liés à son approche et préfère les corriger aujourd’hui plutôt que dans les matches à enjeu.

«Nous ne voulons pas jouer un football timoré. J'ai des joueurs courageux qui défendent vers l'avant et cela m'a beaucoup plu, même si cela comporte certains risques. Mais il vaut mieux essayer ce genre de choses maintenant que lorsque ça deviendra sérieux.»

De quoi imaginer une Suisse légèrement plus prudente pour son entrée en lice. Sans renier ses principes de jeu, la Nati pourrait chercher un meilleur équilibre entre agressivité et sécurité afin d'éviter d'être punie sur les transitions adverses lorsque les points commenceront à compter.

(jcz/ats)

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