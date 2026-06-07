Football: Murat Yakin fait un pari risqué avec la Suisse

Yakin fait un pari risqué
Après deux matches amicaux de suite avec une défense à trois (et Denis Zakaria titulaire), Murat Yakin a changé ses plans, samedi soir en match amical face à l'Australie (1-1). Le sélectionneur de la Nati rebasculé vers une ligne de quatre, celle qui avait très bien fonctionné lors des qualifications pour le Mondial (Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez).
Mais peu importe le système défensif dans lequel elle se présentera contre le Qatar, la Suisse devra faire très attention à son pressing. Comme la Jordanie, les Australiens ont marqué leur but en prenant de court un bloc suisse placé très haut sur le terrain.
Lorsque tout fonctionne, cette stratégie permet de récupérer le ballon dans la moitié de terrain adverse. Dans le pire des cas, le gardien Gregor Kobel peut se retrouver face à trois attaquants, comme face aux Socceroos. Murat Yakin, lui, ne voit toutefois pas ces situations comme un motif d’inquiétude. Le sélectionneur assume pleinement les risques liés à son approche et préfère les corriger aujourd’hui plutôt que dans les matches à enjeu.
De quoi imaginer une Suisse légèrement plus prudente pour son entrée en lice. Sans renier ses principes de jeu, la Nati pourrait chercher un meilleur équilibre entre agressivité et sécurité afin d'éviter d'être punie sur les transitions adverses lorsque les points commenceront à compter.
(jcz/ats)