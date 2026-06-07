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Xhaka lâche une petite bombe face aux journalistes

Switzerland&#039;s captain Granit Xhaka during a press conference of the Swiss national soccer team, one day before the international soccer match between Switzerland and Germany, in Basel, Switzerlan ...
Granit Xhaka est réputé pour son franc-parler face aux médias.Image: KEYSTONE

Xhaka lâche une petite bombe face aux journalistes

Le capitaine de l'équipe de Suisse a poussé un gros coup de gueule samedi. Une intervention qui risque de ne pas plaire au sélectionneur Murat Yakin.
07.06.2026, 08:3907.06.2026, 08:39

L'équipe de Suisse a fait un triste match nul, samedi soir contre l'Australie (1-1). Une prestation peu réjouissante qui n'a pas plus à tout le monde. Dans les instants qui ont suivi la partie, disputée à San Diego, Granit Xhaka s'est présenté devant les télévisions suisses. Et il a lâché une petite bombe:

«Je dois dire que certaines choses ne se sont pas bien passées cette semaine et cela se ressent dans notre jeu (...) Nous devons nous ressaisir, sinon nous rentrerons chez nous après trois matches»

Ce n'est pas la première fois que Xhaka formule ce genre de critiques. A l'automne 2023, alors que la Suisse pataugeait dans les qualifications pour l'Euro 2024, il avait publiquement critiqué le manque d'intensité dans les entraînements du sélectionneur Murat Yakin, avant que les deux hommes n'enterrent ensuite la hache de guerre.

Cette paix des braves semble maintenant s'effriter en Californie. «Muri» a en tout cas levé un sourcil lorsqu'il a entendu les déclarations de «l'autre» patron, celui du rectangle vert. Avant de nuancer en conférence de presse:

«Granit vise la perfection et veut gagner chaque match. Mais j'en parlerai avec lui entre quatre yeux»

Il faudra bien cela pour étouffer ces quelques flammes.

Granit Xhaka s'est aussi illustré sur le terrain en délivrant une superbe passe décisive à Dan Ndoye sur l'ouverture du score suisse.

On en parle ici:

Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati

Un geste de grande classe qui n'a donc pas suffi aux Helvètes pour se défaire de l'Australie. La semaine risque d'être longue pour les hommes de Murat Yakin avant leur premier match face au Qatar, samedi prochain à 21h (heure suisse).

(jcz/ats)

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