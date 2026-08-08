beau temps31°
DE | FR
burger
Sport
Football

Infantino: une maîtresse payée par l'UEFA pour disparaître?

FIFA President Gianni Infantino arrives for the inauguration of President Abelardo de la Espriella in Cali, Colombia, Friday, Aug. 7, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) Gianni Infantino
Gianni Infantino est sur la sellette à la Fifa.Image: keystone

La maîtresse présumée d’Infantino aurait été payée cher pour disparaître

Nouveau coup de tonnerre dans les déboires actuels du président de la Fifa: selon un média britannique, l’UEFA aurait versé une importante somme à sa maîtresse présumée pour qu’elle s’en aille, quand le Valaisan travaillait pour l'instance européenne du foot.
08.08.2026, 10:5508.08.2026, 11:10
Carl-Philipp Frank
Carl-Philipp Frank

L’UEFA a versé une importante somme d’argent à une maîtresse présumée de Gianni Infantino, à l’époque où celui-ci occupait le poste de secrétaire général de l’instance européenne du football. C’est ce qui ressort d’une enquête exclusive du Telegraph.

Gianni Infantino a occupé différentes fonctions au sein de l’UEFA à partir de 2000. De 2009 jusqu’à son élection à la présidence de la Fifa en 2016, il a même été secrétaire général de l’instance. Durant cette période, il aurait entretenu une liaison avec une autre employée de l’UEFA.

Pendant la durée de cette liaison, la femme aurait été promue à un poste de direction, écrit The Telegraph – et ce, personnellement par Infantino. Dans le cadre de cette promotion, le salaire de la maîtresse présumée, dont le média anglais connaît l’identité, aurait augmenté d’environ 30%, pour atteindre quelque 160 000 francs.

Cette ascension rapide aurait suscité des interrogations parmi les employés. Michel Platini, alors président de l’UEFA, aurait ensuite posé un ultimatum au secrétaire général, selon plusieurs sources: «Elle ou toi (qui part)?», aurait demandé Platini à Infantino, rapporte un initié au Telegraph. Infantino aurait répondu «Elle» et, peu après, la femme aurait quitté l’UEFA – mais avec une indemnité de départ négociée.

President of UEFA Michel Platini speaks during a press conference as UEFA Secretary General Gianni Infantino looks on following a meeting of the UEFA board ahead of the FIFA congress in a hotel in Zur ...
Gianni Infantino, alors secrétaire général de l'UEFA, et l'ex-président de l'instance Michel Platini, en 2015.Image: AP

Somme à six chiffres et formation payée

Le montant exact de l’indemnité de départ n’est pas connu; The Telegraph évoque toutefois, en se fondant sur les témoignages d’anciens employés de l’UEFA, une somme d’au moins six chiffres. L’UEFA aurait en outre financé à cette femme une formation continue dans le cadre d’un programme de MBA au sein d’une école de commerce dont les frais de scolarité s’élèvent à environ 45 000 livres sterling (49 000 francs suisses) par an.

Un porte-parole de l’UEFA a confirmé ces informations vendredi soir:

«Nous (...) pouvons confirmer qu’une indemnité de départ ainsi que les frais de scolarité dans une école de commerce locale ont été versés à cette personne»

Encore une autre affaire👇

Infantino rattrapé par une nouvelle polémique

Le porte-parole a souligné que ce versement était conforme au règlement en vigueur à l’époque. Depuis 2016, l’UEFA aurait toutefois durci ses règles afin que celles-ci reflètent désormais celles d’une «entreprise moderne de premier plan».

«Aucun incident avec Monsieur Infantino»

De son côté, un porte-parole de la Fifa a déclaré vendredi soir qu’Infantino rejetait fermement ces accusations «catégoriquement fausses» et que toute insinuation faisant état d’un comportement inapproprié ou d’une violation des statuts était diffamatoire. Et d’ajouter:

«Aucun employé de l’UEFA ou de la Fifa n’a jamais déposé de plainte concernant le comportement de M. Infantino, car il n’y a jamais eu d’incident dans lequel il aurait été impliqué»
J’ai bien connu Gianni Infantino avant qu’il ne change

Toutes les mesures prises par l’organisation concernant ses employés, y compris d’éventuelles indemnités de départ, auraient toujours été approuvées par les directeurs compétents conformément à l’ensemble des dispositions applicables.

Marié depuis 2001

Gianni Infantino est marié depuis 2001 à Leena Al Ashqar; le couple a quatre enfants. Tous deux se sont rencontrés alors qu’Al Ashqar travaillait pour la Fédération libanaise de football.

FIFA President Gianni Infantino and his wife Leena Al Ashqar pose for a photo as they arrive for a welcome reception ahead of the draw for 2026 soccer World Cup at the Kennedy Center in Washington, Th ...
Gianni Infantino et sa femme, Leena Al Ashqar, lors du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde en décembre.Image: keystone

L'enquête du Telegraph tombe à un moment on ne peut plus défavorable pour le président de la Fifa. Son projet d'ouvrir l'instance à des investisseurs privés s’est soldé par un retentissant échec et lui a valu de vives critiques à l’échelle internationale. Depuis, les appels à la démission d’Infantino se font de plus en plus pressants, notamment du côté de l’UEFA.

Plus d'articles sur le sport
«Les larmes aux yeux»: superbe geste sur un trail fribourgeois
«Les larmes aux yeux»: superbe geste sur un trail fribourgeois
de Julien Caloz
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars ont été privées d&#039;adieux
Comme Lara Gut-Behrami, ces stars ont été privées d'adieux
de Julien Caloz
«Ma mère m&#039;a supplié d&#039;arrêter»: ce Romand pratique un sport rare
«Ma mère m'a supplié d'arrêter»: ce Romand pratique un sport rare
de Alyssa Garcia
Lara était déjà «sehr» Gut avant de devenir Gut-Behrami
Lara était déjà «sehr» Gut avant de devenir Gut-Behrami
de Sven Papaux
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Rencontre avec Virginie Efira
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
1
Le top 6 des frasques de Lara Gut-Behrami
La Tessinoise, qui vient d'annoncer sa retraite sportive, a souvent défrayé la chronique durant sa riche carrière. Florilège.
Lara Gut-Behrami est l'une des plus grandes championnes de l'histoire du sport suisse. Mais la skieuse de Comano a aussi beaucoup fait parler d'elle à cause de ses comportements perçus comme déplacés et arrogants sur et en dehors des lattes.
L’article