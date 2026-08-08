Gianni Infantino est sur la sellette à la Fifa. Image: keystone

La maîtresse présumée d’Infantino aurait été payée cher pour disparaître

Nouveau coup de tonnerre dans les déboires actuels du président de la Fifa: selon un média britannique, l’UEFA aurait versé une importante somme à sa maîtresse présumée pour qu’elle s’en aille, quand le Valaisan travaillait pour l'instance européenne du foot.

Carl-Philipp Frank Suivez-moi

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L’UEFA a versé une importante somme d’argent à une maîtresse présumée de Gianni Infantino, à l’époque où celui-ci occupait le poste de secrétaire général de l’instance européenne du football. C’est ce qui ressort d’une enquête exclusive du Telegraph.

Gianni Infantino a occupé différentes fonctions au sein de l’UEFA à partir de 2000. De 2009 jusqu’à son élection à la présidence de la Fifa en 2016, il a même été secrétaire général de l’instance. Durant cette période, il aurait entretenu une liaison avec une autre employée de l’UEFA.

Pendant la durée de cette liaison, la femme aurait été promue à un poste de direction, écrit The Telegraph – et ce, personnellement par Infantino. Dans le cadre de cette promotion, le salaire de la maîtresse présumée, dont le média anglais connaît l’identité, aurait augmenté d’environ 30%, pour atteindre quelque 160 000 francs.

Cette ascension rapide aurait suscité des interrogations parmi les employés. Michel Platini, alors président de l’UEFA, aurait ensuite posé un ultimatum au secrétaire général, selon plusieurs sources: «Elle ou toi (qui part)?», aurait demandé Platini à Infantino, rapporte un initié au Telegraph. Infantino aurait répondu «Elle» et, peu après, la femme aurait quitté l’UEFA – mais avec une indemnité de départ négociée.

Gianni Infantino, alors secrétaire général de l'UEFA, et l'ex-président de l'instance Michel Platini, en 2015. Image: AP

Somme à six chiffres et formation payée

Le montant exact de l’indemnité de départ n’est pas connu; The Telegraph évoque toutefois, en se fondant sur les témoignages d’anciens employés de l’UEFA, une somme d’au moins six chiffres. L’UEFA aurait en outre financé à cette femme une formation continue dans le cadre d’un programme de MBA au sein d’une école de commerce dont les frais de scolarité s’élèvent à environ 45 000 livres sterling (49 000 francs suisses) par an.

Un porte-parole de l’UEFA a confirmé ces informations vendredi soir:

«Nous (...) pouvons confirmer qu’une indemnité de départ ainsi que les frais de scolarité dans une école de commerce locale ont été versés à cette personne»

Encore une autre affaire👇 Infantino rattrapé par une nouvelle polémique

Le porte-parole a souligné que ce versement était conforme au règlement en vigueur à l’époque. Depuis 2016, l’UEFA aurait toutefois durci ses règles afin que celles-ci reflètent désormais celles d’une «entreprise moderne de premier plan».

«Aucun incident avec Monsieur Infantino»

De son côté, un porte-parole de la Fifa a déclaré vendredi soir qu’Infantino rejetait fermement ces accusations «catégoriquement fausses» et que toute insinuation faisant état d’un comportement inapproprié ou d’une violation des statuts était diffamatoire. Et d’ajouter:

«Aucun employé de l’UEFA ou de la Fifa n’a jamais déposé de plainte concernant le comportement de M. Infantino, car il n’y a jamais eu d’incident dans lequel il aurait été impliqué»

Toutes les mesures prises par l’organisation concernant ses employés, y compris d’éventuelles indemnités de départ, auraient toujours été approuvées par les directeurs compétents conformément à l’ensemble des dispositions applicables.

Marié depuis 2001

Gianni Infantino est marié depuis 2001 à Leena Al Ashqar; le couple a quatre enfants. Tous deux se sont rencontrés alors qu’Al Ashqar travaillait pour la Fédération libanaise de football.

Gianni Infantino et sa femme, Leena Al Ashqar, lors du tirage au sort des groupes de la Coupe du monde en décembre. Image: keystone

L'enquête du Telegraph tombe à un moment on ne peut plus défavorable pour le président de la Fifa. Son projet d'ouvrir l'instance à des investisseurs privés s’est soldé par un retentissant échec et lui a valu de vives critiques à l’échelle internationale. Depuis, les appels à la démission d’Infantino se font de plus en plus pressants, notamment du côté de l’UEFA.