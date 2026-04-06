Une guerre de l'Aromat entre la Suisse et les Etats-Unis?
L’initiative «L’Aromat appartient à la Suisse», lancée par l’entrepreneur bâlois Michael Oehl, entend défendre un produit jugé emblématique. Et sauver notre épice préférée de la délocalisation, écrit la RTS.
Présent depuis des décennies dans les foyers suisses, l’Aromat dépasse, selon lui, le simple statut d’épice et s’inscrit dans une forme d’identité nationale.
Aujourd’hui propriété du groupe Unilever via la marque Knorr, l’Aromat est toujours fabriqué en Suisse, sur le site de Thayngen, dans le canton de Schaffhouse.
180 emplois menacés
Mais un projet de fusion entre la division alimentaire d’Unilever et l’entreprise américaine McCormick suscite des inquiétudes. Les économies visées pourraient entraîner un déplacement de la production à l’étranger.
La pétition vise à réunir 10 000 signatures afin d’interpeller les autorités et la direction. Si aucune décision n’a encore été annoncée, la perspective d’une fermeture du site fait craindre des répercussions directes pour ses 180 employés. (dag)