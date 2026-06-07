Murat Yakin a accueilli Breel Embolo vendredi à San Diego. Image: KEYSTONE

L'équipe de Suisse ne peut pas se passer de ce joueur

La Nati a besoin de Breel Embolo. Son absence s'est faite cruellement ressentir samedi en match amical contre l'Australie (1-1).

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Arrivé vendredi soir au camp de base de San Diego après avoir été retardé par les autorités américaines, Breel Embolo était un peu juste pour affronter l'Australie. Mais il devra impérativement être prêt samedi prochain à Santa Clara face au Qatar (21h00 en Suisse).

Car Zeki Amdouni, son remplaçant contre l'Australie, n'a pas convaincu. Le Genevois revient d'une sérieuse blessure au genou et cela s'est vu.

«Zeki n'a pas complètement perdu ses idées, mais en match, on voit que ça prend un peu plus de temps. Il est sur la bonne voie, mais il a encore du chemin à faire» Murat Yakin, sélectionneur suisse

Pendant qu'Amdouni était en convalescence, Embolo est devenu une véritable machine à marquer avec l'équipe de Suisse. Le joueur du Stade Rennais a inscrit 9 buts sur ses 12 dernières capes. Soit autant que lors des quatre années précédentes. C'est dire son importance pour l'attaque helvétique.

Un autre joueur est en train de devenir indispensable à la Nati et c'est Dan Ndoye. Buteur face à la Jordanie dimanche dernier (victoire 4-1), le Vaudois l'a encore été samedi, pour l'ouverture du score. Un but tout en profondeur, comme son précédent, mais construit cette fois par Granit Xhaka.

On en parle ici: Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati

«Quand on reçoit des passes de ce niveau-là de la part de Granit, ça aide à marquer des buts», relève celui qui compte désormais huit «pions» sous le maillot rouge à croix blanche. Et dont la place au sein du onze qui débutera contre le Qatar ne fait aucun doute. «J'essaie d'être clinique devant le but, peu importe la position dans laquelle je me trouve. Mais j'aurais pu marquer deux ou trois buts de plus», a toutefois regretté l'ailier de 25 ans. «Je vais travailler dur cette semaine pour les mettre au fond samedi prochain.»



Avec le retour de Breel Embolo et la grande forme de Dan Ndoye, l'équipe nationale bénéficie de deux atouts offensifs plus qu'intéressants avant son entrée dans la Coupe du monde face au Qatar, samedi prochain (21h).

(jcz/ats)