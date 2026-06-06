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Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati

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Xhaka a réussi un geste fantastique avec la Nati

Le capitaine de l'équipe de Suisse s'est distingué lors du dernier match amical des Helvètes avant la Coupe du monde, samedi face à l'Australie (1-1).
06.06.2026, 22:5406.06.2026, 23:49

Dan Ndoye a inscrit le huitième but de sa carrière en sélection, samedi lors du match amical face à l'Australie, mais c'est bien Granit Xhaka qui s'est illustré sur l'ouverture du score suisse: le capitaine de la Nati a adressé une passe chirurgicale à son coéquipier peu avant le quart d'heure de jeu.

Une inspiration géniale qui a permis à Dan Ndoye de se présenter seul face au portier adverse et, donc, de donner l'avantage à son équipe (1-0).

La passe laser de Xhaka et le but de Ndoye en vidéo:

Vidéo: watson

Si la vision du jeu et les qualités techniques du milieu de terrain de Sunderland sont bien connues, Granit Xhaka s'est toutefois rarement illustré comme passeur décisif sous le maillot de l'équipe de Suisse: l'assist de ce samedi n'est que le 14e de sa carrière avec la Nati en 146 sélections. Xhaka a donc inscrit plus de buts (17) qu'il n'a donné d'offrandes.

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Cette passe décisive contre l'Australie a récompensé le très bon début de match de la Suisse, dans ce qui était son dernier test grandeur nature avant le début de la Coupe du monde. Les hommes de Murat Yakin avaient choisi de débuter leur partie amicale à la même heure (21h en Suisse) que celle à laquelle ils affronteront leurs trois adversaires de groupe (Qatar, Bosnie-Herzégovine et Canada).

La Nati n'a toutefois pas su profiter de l'élan de son bon début de match. On a vu une équipe bien moins dominatrice par la suite. Elle a même failli se faire surprendre en début de seconde période, mais Gregor Kobel est parvenu à repousser une frappe puissante de Nestory Irankunda (48e) sur sa barre transversale.

Un sursis puisque les Australiens ont égalisé à la 56e grâce à Tete Yengi. Un but tout à fait mérité, la Suisse ayant laissé l'initiative du jeu à son adversaire de façon étonnante.

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Puisque plus rien n'a été marqué par la suite, la Nati de Granit Xhaka a quitté l'Australie sur un match nul (1-1). Elle a surtout laissé passer une bonne occasion d'emmagasiner de la confiance avant son entrée dans la Coupe du monde, samedi prochain face au Qatar.

(jcz)

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