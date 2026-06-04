Breel Embolo est fixé sur son sort pour son visa
«Nous venons d’être informés que le visa de Breel Embolo a été approuvé. Il pourra ainsi se rendre aux Etats-Unis», a écrit la fédération suisse dans un bref communiqué.
Mardi, Breel Embolo n'a pas pu s'envoler avec la sélection, car son autorisation électronique (ESTA) a été invalidée au dernier moment. La raison: sa condamnation pénale pour des menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018.
Le joueur de 29 ans s'est rendu le lendemain à l'Ambassade américaine à Berne pour y déposer une demande de visa en urgence. Sa demande a été «traitée en priorité», avait déclaré l'ASF.
Breel Embolo devrait donc arriver vendredi soir, heure locale, en Californie. Le lendemain, la Suisse disputera son dernier match amical de préparation face à l'Australie à San Diego (21h00 en Suisse). (sda/ats)