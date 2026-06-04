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Embolo est fixé sur son sort pour son visa pour les Etats-Unis

Spieler Breel Embolo von der Schweizer Fussball Nationalmannschaft spricht an einer Medienkonferenz beim WM26 Pre-Camp, am Samstag, 30. Mai 2026, im kybunpark in St. Gallen. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Mardi, Breel Embolo n'avait pas pu s'envoler avec la sélection.Keystone

Breel Embolo est fixé sur son sort pour son visa

Bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse! Le visa de Breel Embolo pour les Etats-Unis a été approuvé jeudi soir, a annoncé l'ASF. L'attaquant bâlois est attendu vendredi à San Diego.
04.06.2026, 22:4104.06.2026, 22:49

«Nous venons d’être informés que le visa de Breel Embolo a été approuvé. Il pourra ainsi se rendre aux Etats-Unis», a écrit la fédération suisse dans un bref communiqué.

«Il est prévu qu'il rejoigne l'équipe vendredi soir»

Mardi, Breel Embolo n'a pas pu s'envoler avec la sélection, car son autorisation électronique (ESTA) a été invalidée au dernier moment. La raison: sa condamnation pénale pour des menaces proférées lors d'une sortie nocturne en 2018.

Le joueur de 29 ans s'est rendu le lendemain à l'Ambassade américaine à Berne pour y déposer une demande de visa en urgence. Sa demande a été «traitée en priorité», avait déclaré l'ASF.

La Nati s'envole aux Etats-Unis... sans Embolo

Breel Embolo devrait donc arriver vendredi soir, heure locale, en Californie. Le lendemain, la Suisse disputera son dernier match amical de préparation face à l'Australie à San Diego (21h00 en Suisse). (sda/ats)

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