La Nati s'envole aux Etats-Unis... sans Embolo
L'équipe de Suisse s'est envolée pour l'Amérique du Nord, où elle disputera la Coupe du monde à partir du 13 juin. Quelques supporters sont venus lui souhaiter bonne chance à l'aéroport de Zurich.
«Nous avons eu une semaine intense, avec beaucoup d'entraînements, d'activités médiatiques et avec nos sponsors, mais nous sommes prêts», a déclaré le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami lors d'un point presse tenu dans un hôtel de l'aéroport. Dimanche, la Suisse a livré son dernier match de préparation avant le départ, une victoire 4-1 face à la Jordanie à Saint-Gall.
Petit soucis pour Embolo
Mais un petit incident a dû bien embêter toute l'équipe. Breel Embolo n'a en effet pas pu partir mardi en début d'après-midi, a annoncé l'Association suisse de football (ASF).
L'ESTA est un système permettant de vérifier si les personnes souhaitant entrer aux États-Unis sont autorisées à voyager. «Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes», a indiqué l'ASF.
«Impatience et excitation»
Dans tous les cas, quelques supporters ont fait le déplacement à Kloten pour voir et souhaiter bon départ aux 26 joueurs sélectionnés par Murat Yakin ainsi qu'au staff de l'équipe de Suisse. Comme souvent, le capitaine Granit Xhaka a été particulièrement sollicité et a signé son lot d'autographes.
«C'est toujours agréable de pouvoir profiter d'un tel accueil», a apprécié Murat Yakin. «Il y a de l'impatience et de l'excitation. Une fois arrivés, nous serons entièrement concentrés sur cette Coupe du monde.»
Les Helvètes ont embarqué vers 13h00 pour un vol long-courrier en direction de Los Angeles. Ils rejoindront ensuite en bus leur camp de base situé un peu plus au sud sur la côte californienne, à San Diego.
Au complet pour le premier entraînement
L'entraîneur bâlois a également donné quelques nouvelles sur l'état de santé des joueurs n'ayant pas pu s'entraîner dernièrement: Noah Okafor et Fabian Rieder. «Noah et "Fabu" pourront reprendre dès mercredi. Nous serons au complet pour notre premier entraînement», a-t-il assuré.
La Suisse jouera un dernier match amical contre l'Australie le samedi 6 juin à San Diego (21h00 en Suisse). Le match d'ouverture du Mondial aura lieu le jeudi 11 juin (Mexique – Afrique du Sud), tandis que les Helvètes entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara (les deux à 21h00 en Suisse).
(ats/acu)