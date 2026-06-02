assez ensoleillé23°
DE | FR
burger
Sport
Etats-Unis

Mondial: la Suisse s'envole aux Etats-Unis sans Breel Embolo

Petit soucis pour l'attaquant suisse à l'aéroport.
Petit soucis pour l'attaquant suisse à l'aéroport.Keystone (avec une fausse goutte de sueur, si jamais)

La Nati s'envole aux Etats-Unis... sans Embolo

L’équipe de Suisse s’est envolée mardi pour les États-Unis, où elle prépare son entrée en lice à la Coupe du monde le 13 juin. Les Helvètes abordent le tournoi avec confiance — malgré le contretemps administratif d'un certain Breel Embolo.
02.06.2026, 13:2502.06.2026, 13:46

L'équipe de Suisse s'est envolée pour l'Amérique du Nord, où elle disputera la Coupe du monde à partir du 13 juin. Quelques supporters sont venus lui souhaiter bonne chance à l'aéroport de Zurich.

«Nous avons eu une semaine intense, avec beaucoup d'entraînements, d'activités médiatiques et avec nos sponsors, mais nous sommes prêts», a déclaré le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami lors d'un point presse tenu dans un hôtel de l'aéroport. Dimanche, la Suisse a livré son dernier match de préparation avant le départ, une victoire 4-1 face à la Jordanie à Saint-Gall.

«Nous avons réalisé une bonne performance et obtenu un bon résultat. Je suis très content. C'est un bon début de préparation»
Pierluigi Tami
Les 5 enseignements de la Nati avant son départ au Mondial

Petit soucis pour Embolo

Mais un petit incident a dû bien embêter toute l'équipe. Breel Embolo n'a en effet pas pu partir mardi en début d'après-midi, a annoncé l'Association suisse de football (ASF).

«L'autorisation ESTA de Breel Embolo était approuvée jusqu'à ce mardi matin. À 10h30, nous avons été informés qu'elle était toujours en cours d'examen»
ASF

L'ESTA est un système permettant de vérifier si les personnes souhaitant entrer aux États-Unis sont autorisées à voyager. «Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes», a indiqué l'ASF.

«Nous partons du principe que Breel rejoindra l’équipe soit mardi encore, soit mercredi»
ASF

«Impatience et excitation»

Dans tous les cas, quelques supporters ont fait le déplacement à Kloten pour voir et souhaiter bon départ aux 26 joueurs sélectionnés par Murat Yakin ainsi qu'au staff de l'équipe de Suisse. Comme souvent, le capitaine Granit Xhaka a été particulièrement sollicité et a signé son lot d'autographes.

«C'est toujours agréable de pouvoir profiter d'un tel accueil», a apprécié Murat Yakin. «Il y a de l'impatience et de l'excitation. Une fois arrivés, nous serons entièrement concentrés sur cette Coupe du monde.»

Cette glace que mange Granit Xhaka a quelque chose de spécial

Les Helvètes ont embarqué vers 13h00 pour un vol long-courrier en direction de Los Angeles. Ils rejoindront ensuite en bus leur camp de base situé un peu plus au sud sur la côte californienne, à San Diego.

Au complet pour le premier entraînement

L'entraîneur bâlois a également donné quelques nouvelles sur l'état de santé des joueurs n'ayant pas pu s'entraîner dernièrement: Noah Okafor et Fabian Rieder. «Noah et "Fabu" pourront reprendre dès mercredi. Nous serons au complet pour notre premier entraînement», a-t-il assuré.

La Suisse jouera un dernier match amical contre l'Australie le samedi 6 juin à San Diego (21h00 en Suisse). Le match d'ouverture du Mondial aura lieu le jeudi 11 juin (Mexique – Afrique du Sud), tandis que les Helvètes entreront en lice le samedi 13 juin face au Qatar à Santa Clara (les deux à 21h00 en Suisse).

(ats/acu)

Plus d'articles sur le sport
Patrick Fischer a refusé une offre incroyable
Patrick Fischer a refusé une offre incroyable
de Klaus Zaugg
Le grand rêve de cet alpiniste suisse s'est brisé cruellement
Le grand rêve de cet alpiniste suisse s'est brisé cruellement
de Simon Häring
«Ce match doit être arbitré par un homme»: un joueur choque à Roland-Garros
1
«Ce match doit être arbitré par un homme»: un joueur choque à Roland-Garros
de Margaux Habert
Roland-Garros tient son nouveau «Rafa»
Roland-Garros tient son nouveau «Rafa»
de Romuald Cachod
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
de Etienne Wuillemin
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
de Claudia Carvalho
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
de Philipp Zurfluh
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
de Julien Caloz
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
de Alexandre Cudré
Il commet la faute la plus improbable au service
Il commet la faute la plus improbable au service
de Yoann Graber
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Un avion la percute en plein vol: elle filme l'accident
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Serena Williams est de retour
La légende américaine du tennis (44 ans), qui n'a plus joué depuis 2022, va disputer le tournoi du Queen's en double la semaine prochaine.
L'ex-numéro 1 mondiale Serena Williams, lauréate de 23 titres en Grand Chelem et absente du circuit depuis l'US Open 2022, va reprendre sa carrière la semaine prochaine en double au Queen's, ont annoncé lundi les organisateurs de ce tournoi londonien sur gazon.
L’article