«Ibra» est toujours le meilleur buteur de l’histoire de la sélection suédoise avec 62 réalisations. Image: EPA ANSA

Zlatan Ibrahimovic suscite l'indignation dans son pays

Alors que la Suède lançait sa Coupe du monde par une large victoire face à la Tunisie (5-1), Zlatan Ibrahimovic avait choisi un tout autre décor: les abords de la Maison-Blanche, à Washington, où il assistait à un événement de sports de combat en présence de Donald Trump. Un choix qui passe mal dans son pays.

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Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection suédoise a manqué le premier match de son équipe nationale au Mondial, provoquant une vive incompréhension en Suède. Au même moment, l’ancien attaquant suivait, au premier rang, un événement de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) organisé devant la Maison-Blanche, assis non loin du président américain Donald Trump.

Trump avait fait le déplacement dans la soirée de son 80e anniversaire. Dans une vidéo publiée par l’UFC sur les réseaux sociaux, Ibrahimović a qualifié l’événement de «tout simplement formidable».

Mais pour les Suédois, l’absence de leur icône n’est pas passée inaperçue. Au-delà des supporters indignés, le malaise a aussi gagné le vestiaire. «Il aurait dû donner la priorité à notre match», a regretté le milieu de terrain Jesper Karlström, cité par Expressen, avant d’ajouter: «Mais il pourra venir au prochain.» Le quotidien suédois a, de son côté, reproché à la légende du football d’avoir «laissé tomber» la Suède.

Ibrahimovic, 44 ans, domine toujours largement le classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection suédoise avec 62 buts. Durant cette Coupe du monde, il intervient comme consultant pour la chaîne américaine Fox Sports.

(jcz/t-online)