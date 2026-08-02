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Le football européen réclame la tête de Gianni Infantino

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: FIFA President Gianni Infantino holds the trophy at full-time following the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey St ...
Gianni Infantino est plus que jamais sous pression.image: getty

Le football européen réclame la tête de Gianni Infantino

La situation se complique pour Gianni Infantino. Selon The Telegraph, l’UEFA lui aurait demandé de démissionner et préparerait une action pour le destituer s’il refusait.
02.08.2026, 12:0402.08.2026, 12:04

Gianni Infantino reste dans la tourmente malgré l’abandon de son projet controversé visant à faire entrer des investisseurs privés dans les affaires de la Coupe du monde. La situation pourrait même se compliquer pour le président de la Fifa.

Selon The Telegraph, qui a révélé l’information samedi, l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, aurait demandé au Valaisan de démissionner. En cas de refus, elle serait déterminée à lancer une procédure de destitution contre Infantino, âgé de 56 ans.

«Mépris et intimidation»: le numéro 3 de la Fifa charge Infantino

Pour qu’une procédure de destitution puisse être engagée, 20% des 211 associations membres de la Fifa doivent, conformément à l’article 25 des statuts de l’instance, convoquer un congrès extraordinaire. Cela représente 43 associations. Avec ses 55 membres, l’UEFA est en mesure d’atteindre ce seuil à elle seule, ce qui rend la convocation d’un tel congrès largement envisageable.

L’UEFA avait déjà clairement exprimé ses réserves à l’égard de Gianni Infantino lors de l’annonce par la Fifa de l’abandon du projet controversé. Dans un communiqué public, l’instance européenne avait notamment écrit: «C’est une victoire pour l’ensemble du football. Mais cela ne doit pas être la fin de l’histoire. La tâche consistant à rétablir la confiance envers la Fifa ne fait toutefois que commencer».

Infantino occupe la fonction de président de la Fifa depuis plus de dix ans et souhaite briguer un dernier mandat lors de l’élection prévue au printemps prochain.

(riz/roc)

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