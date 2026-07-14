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Coupe du monde: M6 a craqué avant France-Espagne

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M6 a craqué avant France-Espagne

Pour annoncer la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l'Espagne, M6 a décidé de miser sur la nostalgie. La chaîne a détourné le générique de la série culte Dallas, avec les Bleus dans les rôles principaux.
14.07.2026, 14:5514.07.2026, 14:55
Margaux Habert
Margaux Habert

La demi-finale entre la France et l'Espagne se joue ce mardi 14 juillet à... Dallas. Visiblement, chez M6, quelqu'un s'est dit qu'il aurait été dommage de laisser passer une telle occasion.

Pour annoncer la rencontre, la chaîne a revisité le générique de la série Dallas, véritable monument de la télé des années 1980. Même musique, mêmes codes visuels, même succession de portraits... sauf que cette fois, Larry Hagman et la famille Ewing ont laissé leur place à Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ou encore Désiré Doué.

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Le clin d'œil a su séduire sur les réseaux sociaux. La chaîne a ainsi titillé la nostalgie des plus anciens et joué sur la curiosité des plus jeunes, qui découvrent parfois Dallas... grâce à une demi-finale de Coupe du monde. Ou qui connaissent les paroles sans savoir pourquoi.

La classe à Dallas

A noter que le match se dispute en fait à l'AT&T Stadium d'Arlington, soit à une trentaine de kilomètres à l’ouest du centre-ville de Dallas. Il a été renommé «Dallas Stadium» le temps de la Coupe du monde, AT&T n’étant pas un sponsor de la Fifa.

Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial

Le plus beau dans l'histoire? Aucun joueur de l'équipe de France n'était né lorsque Dallas a été lancée. La référence à la série portera-t-elle chance aux Bleus? Réponse à 21 heures sur M6… ou avec David Lemos et ses tout aussi légendaires «GOOAAAL» sur RTS 2.

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