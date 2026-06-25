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Le bout de scotch de Heinz est le coup marketing du Mondial

Ce bout de scotch de Heinz est devenu le meilleur coup marketing du Mondial La Fifa voulait faire disparaître les marques non partenaires de ses stades. Sauf que Heinz a trouvé le moyen d&#039;en fair ...
Sur les réseaux sociaux, la marque a publié une pub montrant du ketchup dont le logo est dissimulé sous du scotch.Image: watson

Ce bout de scotch est le coup marketing du Mondial

La Fifa voulait faire disparaître les marques non partenaires de ses stades. Sauf que Heinz a trouvé le moyen d'en faire une campagne de pub de génie et quasi gratuite.
25.06.2026, 16:5225.06.2026, 16:52
Margaux Habert
Margaux Habert

Depuis le début de la Coupe du monde, la Fifa applique sa traditionnelle politique de «clean stadium». Le principe est simple, seuls les sponsors officiels de la compétition ont le droit d'être visibles dans les enceintes. Les autres marques sont masquées, recouvertes ou tout simplement supprimées.

La marque Heinz, elle, fait partie de cette deuxième catégorie. Ainsi, ses bouteilles de ketchup servies dans certains espaces des stades ont vu leur célèbre étiquette recouverte d'un morceau de scotch noir. Suffisant pour cacher le nom, certes... mais pas franchement de quoi la rendre méconnaissable. Heinz a décidé de surfer sur cette contrainte et retourner la situation à son avantage.

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Sur les réseaux sociaux, la marque a publié une publicité montrant un distributeur de ketchup dont le logo est, lui aussi, dissimulé sous un morceau de scotch.

A côté, son fameux slogan, amputé de son nom: «It has to be» («Ça doit être...»). Pas besoin d'écrire le dernier mot finalement, tout le monde le connaît ou le devine. L'image accompagne un message tout aussi malin:

«Au stade, même quand on ne peut pas le dire...»

Comprenez, même lorsque le nom «Heinz» est caché, tout le monde reconnaît immédiatement la marque.C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. En essayant de cacher une marque, la Fifa la rend encore plus visible. Le scotch attire tellement l'œil que tout le monde se met à parler… du ketchup.

«Mince, vous aussi?»

Levi's n'a pas tardé à s'inviter dans la conversation. Sur Instagram, la marque de jeans a répondu avec humour: «Mince, vous aussi?». Ce à quoi Heinz a répondu: «On va s'en sortir ensemble».

De quoi ravir les internets.
De quoi ravir les internets.capture d'écran

La blague fait référence à une autre conséquence de la politique commerciale de la Fifa, bien visible celle-ci. Pendant toute la durée du tournoi, plusieurs stades ont dû abandonner temporairement leur nom habituel, justement parce qu'il contient celui d'un sponsor qui n'a pas été signé par la Fifa.

Ainsi, le Levi's Stadium, où évoluent habituellement les San Francisco 49ers, est devenu le très administratif San Francisco Bay Area Stadium. Même sort pour le SoFi Stadium de Los Angeles, rebaptisé Los Angeles Stadium le temps du Mondial, ou encore le BMO Field de Toronto, qui répond désormais au strict nom Toronto Stadium.

Le SoFi, a.k.a. le vaisseau spatial 👇🏽

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L'objectif est toujours le même, éviter de donner de la visibilité à des entreprises qui ne font pas partie des partenaires officiels de la compétition. Ironie de l'histoire, cette stratégie a produit l'effet inverse pour certaines marques, comme Levi's qui a «masqué» son logo de son stade.

«How would they know?»
«How would they know?»Image: dr

Et d'en jouer un maximum dans ses campagnes publicitaires à travers le monde, de Milan à Paris, en passant par le Brésil, le Mexique ou encore Hong Kong.

@levis

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Idem pour Heinz et ses bouts de scotch. En voulant cacher leurs noms ou leurs logos, la Fifa leur a offert parmi les campagnes marketing les plus commentées de ce Mondial. Merci qui?

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