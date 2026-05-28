Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
D'habitude, Granit Xhaka se met en évidence sur un terrain. Mais à deux semaines de la Coupe du monde (11 juin au 19 juillet), il fait désormais ses débuts comme acteur. Pour le court-métrage The Socceritos (mis en ligne notamment sur Youtube), il s’est retrouvé devant la caméra aux côtés de la légende du cinéma Terence Hill, aujourd’hui âgé de 87 ans.
Le résultat: un film d’un peu moins de vingt minutes destiné à faire monter l’engouement du public suisse autour du Mondial. Avec de nombreuses références aux vieux westerns mythiques. Outre Hill et Xhaka, le Genevois Zeki Amdouni – également sélectionné pour ce Mondial – et l'attaquante de la Croatie féminine Ana Maria Markovic, qui a grandi en Suisse, sont également acteurs dans ce film.
Le film en entier 📺
Alors, comment Granit Xhaka s’en sort-il comme acteur? Disons-le comme ça: c’est honorable pour une première. Mais transposé au football, cela ne suffirait pas encore tout à fait pour décrocher un titre mondial. Pour les quatre jours de tournage à Almeria, en Espagne, le capitaine de la Nati a même interrompu ses vacances. Lors de la première du film, ce mercredi à Zurich, il nous a confié:
Xhaka sort d’une saison exceptionnelle. Après son transfert de Leverkusen vers la Premier League, il a conduit Sunderland, promu, directement jusqu’en Europa League. «98 % des experts étaient convaincus que Sunderland allait redescendre immédiatement», déclare le milieu de terrain, «et maintenant nous terminons en Europa League, une première pour Sunderland depuis 53 ans. C’est une petite sensation». Une victoire 3-1 contre Chelsea lors du dernier match de la saison a assuré la septième place au classement.
Granit Xhaka revient sur cette saison à Sunderland:
Dès le premier jour, les supporters ont adopté Xhaka. Quelque chose qui a profondément touché le Bâlois de 33 ans.
Même la perception publique de Xhaka, qui n’a pas toujours été positive en Angleterre, a radicalement changé. Il reçoit désormais la reconnaissance pour ses performances qui lui avait parfois été refusée à l’époque d’Arsenal.
Un grand honneur en Premier League
Récemment, le média spécialisé The Athletic a établi un classement des 189 transferts de la saison 2025/26 en Premier League. Granit Xhaka y occupe la première place. Justification:
Que représentent de tels mots pour lui?
Désormais, place cet été à la Coupe du monde. La Suisse sacrée? Est-ce réellement possible? Xhaka répond:
La Nati débutera sa Coupe du monde le samedi 13 juin à San Francisco contre le Qatar. Dans ce groupe, elle affrontera encore la Bosnie-Herzégovine et le Canada.
Adaptation en français: Yoann Graber