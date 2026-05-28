Granit Xhaka et Zeki Amdouni, coéquipiers sur le terrain et désormais collègues de tournage. image: keystone/denner

Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma

Granit Xhaka et Zeki Amdouni jouent dans le court métrage The Socceritos, une comédie en mode western, aux côtés de la légende Terence Hill. Le capitaine de la Nati s'est confié lors de la première du film, ce mercredi à Zurich.

Etienne Wuillemin Suivez-moi

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D'habitude, Granit Xhaka se met en évidence sur un terrain. Mais à deux semaines de la Coupe du monde (11 juin au 19 juillet), il fait désormais ses débuts comme acteur. Pour le court-métrage The Socceritos (mis en ligne notamment sur Youtube), il s’est retrouvé devant la caméra aux côtés de la légende du cinéma Terence Hill, aujourd’hui âgé de 87 ans.

Le résultat: un film d’un peu moins de vingt minutes destiné à faire monter l’engouement du public suisse autour du Mondial. Avec de nombreuses références aux vieux westerns mythiques. Outre Hill et Xhaka, le Genevois Zeki Amdouni – également sélectionné pour ce Mondial – et l'attaquante de la Croatie féminine Ana Maria Markovic, qui a grandi en Suisse, sont également acteurs dans ce film.

Le film en entier 📺 Vidéo: youtube

Alors, comment Granit Xhaka s’en sort-il comme acteur? Disons-le comme ça: c’est honorable pour une première. Mais transposé au football, cela ne suffirait pas encore tout à fait pour décrocher un titre mondial. Pour les quatre jours de tournage à Almeria, en Espagne, le capitaine de la Nati a même interrompu ses vacances. Lors de la première du film, ce mercredi à Zurich, il nous a confié:

«Il faisait extrêmement chaud, mais c’était très amusant, et le groupe était exceptionnel»

Xhaka sort d’une saison exceptionnelle. Après son transfert de Leverkusen vers la Premier League, il a conduit Sunderland, promu, directement jusqu’en Europa League. «98 % des experts étaient convaincus que Sunderland allait redescendre immédiatement», déclare le milieu de terrain, «et maintenant nous terminons en Europa League, une première pour Sunderland depuis 53 ans. C’est une petite sensation». Une victoire 3-1 contre Chelsea lors du dernier match de la saison a assuré la septième place au classement.

Granit Xhaka sort d'une excellente saison à Sunderland. Image: keystone

Granit Xhaka revient sur cette saison à Sunderland:

«C’est très difficile de décrire avec des mots la joie qui se lisait sur les visages des supporters. A Sunderland, énormément de gens vivent pour le football. Ce que nous avons pu leur apporter comme bonheur est incroyable. Au fond, le fait de se qualifier ou non pour l’Europa League n’était même pas décisif. Bien sûr, cela a été le couronnement. Mais notre objectif numéro un était le maintien.»

Dès le premier jour, les supporters ont adopté Xhaka. Quelque chose qui a profondément touché le Bâlois de 33 ans.

«L’amour que j’ai reçu du club, des supporters et de la ville, je ne l’avais encore jamais vécu dans ma carrière»

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Même la perception publique de Xhaka, qui n’a pas toujours été positive en Angleterre, a radicalement changé. Il reçoit désormais la reconnaissance pour ses performances qui lui avait parfois été refusée à l’époque d’Arsenal.

Un grand honneur en Premier League

Récemment, le média spécialisé The Athletic a établi un classement des 189 transferts de la saison 2025/26 en Premier League. Granit Xhaka y occupe la première place. Justification:

«Xhaka a insufflé une nouvelle culture au club, voire à toute la ville»

Que représentent de tels mots pour lui?

«Cela me rend fier. Parmi ces transferts, il y avait des joueurs avec une valeur marchande bien supérieure à la mienne, qui ont coûté trois ou quatre fois plus cher. Cela me montre une fois de plus que tout le travail que j’investis au quotidien a porté ses fruits. Et rejoindre Sunderland a été la bonne décision, prise avec ma famille et mon entourage.»

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Désormais, place cet été à la Coupe du monde. La Suisse sacrée? Est-ce réellement possible? Xhaka répond:

«Tout est possible dans le football. Il n’y a pas de grand favori à cette Coupe du monde. A la fin, tout se joue sur un seul match, où énormément de choses peuvent arriver. Nous avons une bonne équipe. Nous croyons en nous. Bien sûr, beaucoup de choses devraient s’aligner pour devenir champions du monde. Mais sans croyance, sans rêve, cela ne sert à rien d’aller à la Coupe du monde.»

La Nati débutera sa Coupe du monde le samedi 13 juin à San Francisco contre le Qatar. Dans ce groupe, elle affrontera encore la Bosnie-Herzégovine et le Canada.

Adaptation en français: Yoann Graber