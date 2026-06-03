Yakin et les joueurs suisses ne devront pas trainer lors des changements. Image: DPA

Au Mondial, cette nouvelle règle pourrait coûter cher

Les spectateurs de la Coupe du monde 2026 devront s’habituer à plusieurs nouveautés, dont l'une aura un impact direct sur le comportement des joueurs.

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Pour la première fois de son histoire, le Mondial réunira 48 sélections nationales. Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’édition 2026 sera la plus grande jamais disputée, tant par le nombre d’équipes engagées que par celui des rencontres au programme. Mais les changements ne concernent pas uniquement le format du tournoi: plusieurs nouvelles règles feront également leur apparition sur les pelouses.

L’une des principales mesures vise à lutter contre les pertes de temps. À la suite de modifications adoptées par l’International Football Association Board (IFAB), l’instance chargée des lois du jeu, les joueurs remplacés devront désormais quitter le terrain dans un délai maximal de dix secondes après l’affichage de leur sortie sur le panneau électronique.

Si ce délai n’est pas respecté, le joueur appelé à entrer en jeu devra patienter en dehors du terrain. Il ne sera autorisé à pénétrer sur la pelouse qu’à la première interruption de jeu intervenant au moins une minute plus tard. Durant ce laps de temps, son équipe évoluera donc en infériorité numérique.

Une autre mesure cible également les pertes de temps liées aux soins médicaux. Tout joueur recevant un traitement sur le terrain devra ensuite rester à l’extérieur pendant une minute avant de pouvoir reprendre le jeu. Cette règle ne s’appliquera toutefois pas lorsque la blessure résulte d’une faute sanctionnée par un carton jaune ou rouge. Les gardiens de but bénéficieront également d’une exemption.

L’IFAB a par ailleurs validé plusieurs autres ajustements réglementaires qui entreront en vigueur lors de la Coupe du monde 2026. Un aperçu des principales nouveautés est présenté ci-dessous.