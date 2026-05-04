La France de Mbappé et la Croatie de Modric joueront à Philadelphie pendant la Coupe du monde. image: watson

Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance

Les prix des hôtels et des transports explosent aux Etats-Unis durant la Coupe du monde cet été (11 juin au 19 juillet). Sauf à Philadelphie, qui fait tout pour être une exception. De quoi faire le bonheur des fans qui s'y rendront.

Gregory WALTON

Plus de «Sport»

Forte de son passé ouvrier, Philadelphie se positionne comme le meilleur rapport qualité-prix des villes hôtes de la Coupe du monde de football, grâce à des transports, hébergements et repas présentés comme abordables, alors que d'autres sites sont sous le feu des critiques pour leurs tarifs excessifs.

La décision de la régie des transports du New Jersey de faire payer 150 dollars, contre environ 12,90 dollars habituellement, aux spectateurs du MetLife Stadium, en banlieue de New York, a soulevé un tollé parmi les fans.

A l'inverse, ceux qui se rendront au Lincoln Financial Field de Philadelphie n'auront que 2,90 dollars à débourser pour un trajet en métro. Le retour sera même gratuit, dans le cadre d'un accord avec Airbnb.

Le stade Lincoln Financial Field accueillera six matchs du Mondial 2026. Image: getty

Vanessa Garrett Harley, première adjointe au maire, explique:

«Nous voulons faire en sorte que ça reste accessible et abordable pour les fans (...) Si nous facturons un prix exorbitant pour les transports, alors on exclut toute une catégorie de personnes.»

Onze villes américaines accueilleront des matchs de la Coupe du monde, co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le tournoi débute le 11 juin.

La crainte de coûts très élevés a conduit la Fifa à annoncer une enveloppe supplémentaire de 100 millions de dollars pour aider les 48 équipes participantes à couvrir leurs dépenses, après que les fédérations se sont inquiétées de potentielles pertes financières.

Les matchs du Mondial 2026 à Philadelphie 14 juin 2026: Côte d’Ivoire - Equateur

19 juin 2026: Brésil - Haïti

22 juin 2026: France - Irak

25 juin 2026: Curaçao - Côte d’Ivoire -

27 juin 2026: Croatie - Ghana

4 juillet 2026: un huitième de finale



Le prix élevé des billets, bien supérieur à ceux du Qatar en 2022, suscite la colère de supporters déjà confrontés à des coûts importants, notamment dans les mégapoles de New York et Los Angeles.

Pour les amateurs sans billet, Philadelphie proposera un «fan festival» gratuit pendant toute la durée de la Coupe du monde. Chaque jour, 15 000 personnes pourront y assister à des matchs avec des stands de restauration et des animations.

«Pas de prix abusifs sur les hôtels»

La ville de 1,6 million d'habitants a longtemps été confrontée à des taux de criminalité élevés, mais les autorités assurent que les homicides y ont fortement décliné ces dernières années.

A un peu plus d'un mois de la compétition, Philadelphie est engagée dans une course contre la montre, avec des travaux routiers dans plusieurs secteurs, et encore des échafaudages dans la grande gare de 30th Street, qui se prépare à accueillir un afflux de visiteurs.

Haïti jouera à Philadelphie👇 Au Mondial, Haïti offrira à son peuple une bouffée d'oxygène

Mais elle compte bien tirer son épingle du jeu, alors que les prix ont flambé ailleurs aux Etats-Unis. Anne Ryan, secrétaire adjointe au bureau du tourisme de Pennsylvanie, indique:

«Il est encore possible de trouver un hôtel de milieu de gamme à Philadelphie autour du 4 juillet pour environ 400 dollars la nuit, et 200 dollars pour une chambre basique.»

Des prix qui, bien qu'élevés, restent en deçà de ceux observés dans d'autres villes hôtes: une enquête du média The Athletic a révélé que les prix des chambres d'hôtel à Houston ont bondi de 457 % pour son premier match du Mondial, et de 364 % à Kansas City. A Philadelphie, la hausse reste importante, mais plus contenue, à 198 %.

Kylian Mbappé et Luca Modric fouleront tous deux la pelouse du Lincoln Financial Field pendant la Coupe du monde. image: Keystone

«Il n'y aura pas de prix abusifs sur les hôtels», assure Anne Ryan, pour qui Philadelphie offre le meilleur rapport qualité-prix aux Etats-Unis. Elle affirme:

«Il n'y a tout simplement aucune comparaison»

«Fiers de cette ville prolétaire»

«Philadelphie est une ville qui travaille dur, une ville rugueuse, une ville prolétaire, et nous en sommes très fiers», se targue Meg Kane, responsable de l'organisation de la compétition dans la première capitale des Etats-Unis.

Au Canada, cette fois👇 Ce stade du Mondial 2026 inquiète les spectateurs

La ville possède une offre de restauration qui peut «correspondre à tous les niveaux de prix», fait-elle également valoir, ce qui permet «à des personnes très différentes sur le plan socio-économique de vivre une expérience de Coupe du monde ici».

Le trajet depuis la ville, située entre New York et Washington, jusqu'au stade du New Jersey, qui accueillera notamment la finale, est aussi s«ouvent beaucoup plus facile à parcourir» que depuis Manhattan, assure-t-elle.

Philadelphie accueillera six matchs dans son stade de football américain réaménagé, dont un match des huitièmes de finale le 4 juillet. Au total, les organisateurs estiment que le tournoi devrait attirer environ 500 000 visiteurs dans l'agglomération, répartis à parts égales entre visiteurs américains et étrangers.

Le Mexique est aussi hôte de ce Mondial👇 Le Mexique invente des gadgets insolites pour protéger les fans au Mondial

Cette grande vitrine du football devrait ainsi générer un impact économique de 700 millions de dollars pour la région, selon Econsult.

(afp/yog)