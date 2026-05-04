Les équipes jouant dans cette ville au Mondial ont de la chance
Forte de son passé ouvrier, Philadelphie se positionne comme le meilleur rapport qualité-prix des villes hôtes de la Coupe du monde de football, grâce à des transports, hébergements et repas présentés comme abordables, alors que d'autres sites sont sous le feu des critiques pour leurs tarifs excessifs.
La décision de la régie des transports du New Jersey de faire payer 150 dollars, contre environ 12,90 dollars habituellement, aux spectateurs du MetLife Stadium, en banlieue de New York, a soulevé un tollé parmi les fans.
A l'inverse, ceux qui se rendront au Lincoln Financial Field de Philadelphie n'auront que 2,90 dollars à débourser pour un trajet en métro. Le retour sera même gratuit, dans le cadre d'un accord avec Airbnb.
Vanessa Garrett Harley, première adjointe au maire, explique:
Onze villes américaines accueilleront des matchs de la Coupe du monde, co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le tournoi débute le 11 juin.
La crainte de coûts très élevés a conduit la Fifa à annoncer une enveloppe supplémentaire de 100 millions de dollars pour aider les 48 équipes participantes à couvrir leurs dépenses, après que les fédérations se sont inquiétées de potentielles pertes financières.
19 juin 2026: Brésil - Haïti
22 juin 2026: France - Irak
25 juin 2026: Curaçao - Côte d’Ivoire -
27 juin 2026: Croatie - Ghana
4 juillet 2026: un huitième de finale
Le prix élevé des billets, bien supérieur à ceux du Qatar en 2022, suscite la colère de supporters déjà confrontés à des coûts importants, notamment dans les mégapoles de New York et Los Angeles.
Pour les amateurs sans billet, Philadelphie proposera un «fan festival» gratuit pendant toute la durée de la Coupe du monde. Chaque jour, 15 000 personnes pourront y assister à des matchs avec des stands de restauration et des animations.
«Pas de prix abusifs sur les hôtels»
La ville de 1,6 million d'habitants a longtemps été confrontée à des taux de criminalité élevés, mais les autorités assurent que les homicides y ont fortement décliné ces dernières années.
A un peu plus d'un mois de la compétition, Philadelphie est engagée dans une course contre la montre, avec des travaux routiers dans plusieurs secteurs, et encore des échafaudages dans la grande gare de 30th Street, qui se prépare à accueillir un afflux de visiteurs.
Mais elle compte bien tirer son épingle du jeu, alors que les prix ont flambé ailleurs aux Etats-Unis. Anne Ryan, secrétaire adjointe au bureau du tourisme de Pennsylvanie, indique:
Des prix qui, bien qu'élevés, restent en deçà de ceux observés dans d'autres villes hôtes: une enquête du média The Athletic a révélé que les prix des chambres d'hôtel à Houston ont bondi de 457 % pour son premier match du Mondial, et de 364 % à Kansas City. A Philadelphie, la hausse reste importante, mais plus contenue, à 198 %.
«Il n'y aura pas de prix abusifs sur les hôtels», assure Anne Ryan, pour qui Philadelphie offre le meilleur rapport qualité-prix aux Etats-Unis. Elle affirme:
«Fiers de cette ville prolétaire»
«Philadelphie est une ville qui travaille dur, une ville rugueuse, une ville prolétaire, et nous en sommes très fiers», se targue Meg Kane, responsable de l'organisation de la compétition dans la première capitale des Etats-Unis.
La ville possède une offre de restauration qui peut «correspondre à tous les niveaux de prix», fait-elle également valoir, ce qui permet «à des personnes très différentes sur le plan socio-économique de vivre une expérience de Coupe du monde ici».
Le trajet depuis la ville, située entre New York et Washington, jusqu'au stade du New Jersey, qui accueillera notamment la finale, est aussi s«ouvent beaucoup plus facile à parcourir» que depuis Manhattan, assure-t-elle.
Philadelphie accueillera six matchs dans son stade de football américain réaménagé, dont un match des huitièmes de finale le 4 juillet. Au total, les organisateurs estiment que le tournoi devrait attirer environ 500 000 visiteurs dans l'agglomération, répartis à parts égales entre visiteurs américains et étrangers.
Cette grande vitrine du football devrait ainsi générer un impact économique de 700 millions de dollars pour la région, selon Econsult.
(afp/yog)