Euro 2024: Fabian Schär est une idole en Angleterre

Le défenseur est plus apprécié à Newcastle qu'en Suisse.

Fabian Schär, l'idole d'Angleterre

Fabian Schär est le chouchou des supporters de Newcastle, si bien qu'un chant à sa gloire résonne dans le stade de St. James Park chaque soir de match. Une cote de popularité qui pourrait même atténuer la déception d'une hypothétique élimination de l'Angleterre, que la Nati rencontre samedi à 18h.

Fabian Schär est le taulier de la défense de Newcastle, adoubé par un public anglais le plus souvent exigeant, qui se masse dans l'antre des Magpies. Souvent qualifié de défenseur «le plus sous-estimé de Premier League» par les fans, Schär peut compter sur une cote de popularité absolument phénoménale au sein de son club et au Royaume-Uni.

Un compte de fans sur X écrivait même:

«Fabian est sans doute le meilleur défenseur central des temps modernes à Newcastle United» Un internaute sur X.

Une vraie «Schärmania» frappée d'un slogan: «Everyone needs a Fabian Schär!».

Pour mesurer cette romance entre le Saint-Gallois et les fans de Newcastle, débutée le 26 juillet 2018, date de son arrivée en provenance de l'Espagne et le club du Deportivo la Corogne, on s'est adressé à The Mag, un réseau de supporters qui informe les plus fidèles de la «Toon Army». C'est Jamie Smith qui nous répond au nom du groupe. Il remonte aux origines du chant à la gloire du défenseur suisse:

«"Everyone needs a Fabian Schär" est basé sur l'air de " Video Killed the Radio Star " (réd: de The Buggles). Avant un match contre Manchester City l'année dernière, une banderole affichant ces mots a été dévoilée, à côté d'une immense photo de Fabian. Cela a dû avoir un effet puisqu'il a marqué deux fois lors de notre match suivant à Aston Villa!»

Une banderole, une chanson pour Fabian Schär. Image: dr

Outre le chant et la fameuse étiquette du «défenseur le plus sous-estimé du monde», si souvent brandie sur les forums du club, ce sont la somme dérisoire de transfert du Saint-Gallois (4 millions) ainsi que les commentaires élogieux sur les réseaux sociaux qui nourrissent la romance entre l'international suisse et son club.

Redouté, apprécié, Schär pourrait même endosser le rôle du futur bourreau de la sélection anglaise ce samedi 6 juillet, «avec une frappe de 30 mètres», selon un internaute anglais.

D'autres messages sur X parlent d'une victoire garantie lorsque «vous inscrivez le nom de Fabian Schär dans votre onze de départ».

Pourquoi une telle cote de popularité? Jamie Smith nous dessine les contours de cette «Schärmania» qui anime les supporters des Magpies:

«Schär est en effet extrêmement populaire ici. Il faisait partie de notre équipe luttant contre la relégation avant notre rachat (réd: en octobre 2021, par un consortium saoudien). Il a à juste titre conservé sa place au sein de l'effectif car il combine un travail défensif difficile avec le fait d'être un footballeur élégant.»

Fidèle aux club, bien dans ses crampons, Schär est très apprécié pour ses longues transversales et ses buts qui font lever les tribunes du St. James Park.

Mais un autre facteur pèse dans la balance: «Oh, et le fait qu'il soit le plus beau gars de l'équipe contribue beaucoup à sa popularité», s'amuse Jamie Smith.

Dans la presse locale, le Chronicle, il est considéré comme «le favori des fans» et son cas est régulièrement traité dans le podcast «Everything is Black and White», hébergé par la gazette anglaise. Les deux intervenants du podcast s'accordent à dire que le Suisse...

«C'est Monsieur Elégance» Le podcast «Everything is Black and White»

Un joueur qui donne souvent des sueurs froides à ses supporters. Schär paraît en effet toujours au rupteur, et il n'est pas rare de le voir enchaîner les séances chez le physio. «C'est devenu un phénomène étrange: lors de tous les matches où Schär est longuement soigné pour une blessure (souvent un coup à la tête), il donne l'impression qu'il va devoir céder sa place. Mais à chaque fois il termine le match et est à nouveau apte pour le prochain match», se rassure Jamie Smith.

«Il a disputé 47 des 51 matchs la saison dernière et a été un joueur extrêmement fiable lorsqu'un ribambelle de blessures ont touché l'équipe», renchérit le fan de Newcastle.

Fabian Schär a de nouveau pris un coup lors de la rencontre Suisse-Ecosse. Keystone

Un défaut pour Fabian Schär?

Pour Jamie Smith, à la question du principal défaut de Schär, il est difficile de trancher: «Ce n'est pas vraiment un défaut car il apporte beaucoup à l'équipe, mais parfois sa tendance à jouer depuis l'arrière peut nous causer des tourments s'il perd la possession du ballon en position offensive. Mais cela ne nous dérange pas car nous aimons le football offensif.»

«Beaucoup de choses chez Schär rappellent Phillipe Albert, le défenseur central belge qui jouait dans les années 90, et qui reste une figure culte à Newcastle» Jamie Smith, contributeur de The Mag.

Rempart reconnu en Angleterre et à St. James Park, Fabian Schär pourrait même inscrire un goal et faire gagner la Suisse, que les fans de Newcastle ne seraient pas déçus. Mais il ne faut pas pousser: «Peut-être que Fabian marquera, mais l'Angleterre l'emportera avec un but d'Anthony Gordon (réd: un autre élément de Newcastle).»

Et pour le mot de la fin, au jeu des pronostics, le passeport reste plus fort que l'écusson du club: «Je pronostique un 3-2 divertissant pour l'Angleterre avec une solide performance de Schär et bien sûr, aucune blessure pour les joueurs de Newcastle».