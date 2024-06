Peut-on gagner un grand tournoi si on est nul aux tirs au but?

Tout est parti de la remarque d'un collègue zurichois début juin. Alors que nous débattions sur le futur vainqueur de l'Euro, Ralf a avoué qu'il voyait bien la France. «Ils ont une super équipe sur le papier. Le problème, c'est qu'ils sont nuls aux tirs au but», a-t-il expliqué en substance, préférant ainsi pronostiquer pour l'Espagne.

Son argument nous a paru plutôt sensé. Après tout, la France a été battue aux tirs au but à la fois lors de l'Euro 2020 (par la Suisse) et du Mondial 2022 (par l'Argentine). Son gardien Hugo Lloris n'aimait pas beaucoup l'exercice et son sélectionneur Didier Deschamps ne trouvait pas nécessaire de le travailler aux entraînements. Mais cette faiblesse aux 11 mètres est-elle pour autant rhédibitoire? Autrement dit: peut-on être mauvais au point de penalty et remporter tout de même une grande compétition?

Pour obtenir une réponse définitive, c'est à dire qui ne laisse pas la place au moindre doute, il suffit de prendre le problème à l'envers et de calculer combien de fois une équipe est devenue championne sans avoir eu à subir une séance de tirs au but. Nous nous sommes donc replongés dans toutes les phases à élimination directe de l'Euro et de la Coupe du monde depuis 1990, soit 17 tournois au total. A chaque fois, nous avons remonté le parcours du vainqueur dans le tableau final.

Verdict: 65% des équipes qui sont devenues championnes ont dû remporter au moins une fois une séance de tirs au but.

Ce total grimpe même à 75% si l'on tient uniquement compte de l'Euro. Seules la France en 2000 et la Grèce en 2004 ont été au bout sans avoir à souffrir au point de penalty en fin de match. Les Bleus avaient tout de même eu très chaud il y a 24 ans. Ils avaient battu le Portugal à la 117e minute en demi-finale, avant de triompher de l'Italie également en prolongation lors de la finale.

Dans toutes les autres éditions de l'Euro depuis 1992, le vainqueur a dû passer par les tirs au but. Parfois même deux fois lors d'un seul tournoi, comme en 2020, lorsque l'Italie avait écarté l'Espagne (en demi) puis l'Angleterre (en finale) sur le chemin du sacre.

La séance des tirs au but en demi-finale avait d'ailleurs donné lieu à une scène mémorable. Lors du tirage au sort, le capitaine italien Giorgio Chiellini était apparu hilare et exubérant face à son homologue espagnol Jordi Alba, qu'il n'avait pas hésité à empoigner.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Autre édition inoubliable: celle de 1996, remportée par l'Allemagne. Cette année-là, deux quarts de finale ainsi que les deux demi-finales se sont décidés à la «loterie» des 11m.

En remontant un peu le fil du temps, on s'aperçoit que l'histoire même de l'Euro est intimement liée aux tirs au but. La première séance dans une phase finale a ainsi été marquée par un évènement qui est entré dans le livre d'or du football à tout jamais.

Nous sommes en 1976, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Ouest n'arrivent pas à se départager. Le score est de 2-2 à la fin des prolongations. Lors des tirs au but, Hoeness manque son envoi. Les Tchécoslovaques, eux, n'en ratent aucun. Ils mènent 4-3 et ont la balle du titre lorsqu'un certain Antonin Panenka se présente face au but. La suite, vous la connaissez: il pique son ballon et trompe Sepp Maier d'un petit lob. La Tchécoslovaquie vient d'être sacrée, et Panenka de donner son nom à l'un des gestes iconiques de son sport.

La réussite mythique du Tchécoslovaque Vidéo: watson

Et en Coupe du monde?

Les tirs au but ont concerné moins de vainqueurs au Mondial ces trente dernières années, mais ils ont naturellement été décisifs sur le chemin du sacre. Trois pays ont même dû passer par là en finale: les Argentins face aux Français en 2022, les Italiens encore face aux Bleus en 2006 et, bien sûr, les Brésiliens contre les Transalpins en 1994.

Roberto Baggio est dépité: son échec face à Claudio Taffarel vient de donner le titre aux Brésiliens. Image: AP

La France (contre l'Italie en quart de finale 1998) et l'Allemagne de l'Ouest (face à l'Angleterre en demi-finale 1990) ont aussi été contraints aux tirs au but, si bien que depuis 1990, plus d'un champion du monde sur deux a dû assumer ses responsabilités aux 11 mètres.

Une statistique suffisamment élevée pour prendre l'exercice au sérieux, et le travailler à l'entraînement. Le Directeur technique national de l'équipe de France (Hubert Fournier) a d'ailleurs lancé un processus visant à améliorer les qualités des Bleus aux tirs aux buts. On saura sans doute très bientôt si cette initiative a porté ses fruits.