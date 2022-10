Mario Balotelli pose avec un fusil d'assaut sur Instagram

Le buteur du FC Sion ne joue pas seulement au football. Il a dévoilé un cliché de lui avec une AR-15 sur les réseaux sociaux.

Mario Balotelli est très actif sur Instagram, où il partage régulièrement des photos et des vidéos. Cela permet à ses nombreux fans (il en possède plus de 10 millions) de découvrir l'univers de ce grand joueur de football. Depuis son arrivée au FC Sion, on sait notamment qu'il réside sur la Riviera, qu'il a découvert la vie nocturne de Lausanne et, depuis mercredi, qu'il ne s'entraîne pas seulement au football.

Le buteur a publié une photo de lui pratiquant le tir dans un stand souterrain. Difficile de savoir où se trouve l'endroit. «Il existe quelques centres de ce type en Suisse romande, mais celui-ci ne me dit rien», commente Daniel Roch, propriétaire d'un atelier d'armurerie à Vernier depuis 20 ans.

Image: Instagram

Balotelli tient dans ses mains «une carabine AR-15», selon l'expert. Une arme qui peut être utilisée pour tirer sur des cibles à 25m, ce qui semble être le cas du footballeur sur l'image.

Droitier sur les terrains de foot, l'Italien tient sa carabine comme un gaucher. Un détail surprenant qui pourrait faire croire qu'il s'agit d'un autre homme sur l'image, mais le tatouage de Balotelli sur le bras gauche révèle que c'est bien lui qui apparaît sur le cliché.

Image: KEYSTONE

Auteur de son premier but dans le championnat suisse, dimanche contre Winterthour, Mario Balotelli espère poursuivre sur sa lancée lors du déplacement des Valaisans à Grasshopper, samedi après-midi.