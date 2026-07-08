L'attitude «scandaleuse» d'un Colombien face à la Nati

Entré en jeu à la 118e minute de jeu, le Colombien Yerry Mina a fait parler de lui pour de mauvaises raisons en perturbant plusieurs tireurs suisses lors de la séance de tirs au but.

Plus de «Sport»

Les commentateurs de la RTS n'ont pas été tendres avec lui. «C'est scandaleux», a lâché David Lemos à l'antenne, tandis que son consultant Léonard Thurre a enchaîné les qualificatifs peu flatteurs: «lamentable», «insupportable», «inadmissible». «Ça, c'est dégueulasse», a-t-il ajouté, en avouant n'avoir jamais vu cela auparavant.

Le duo décrivait alors l'attitude de Yerry Mina durant la séance fatidique. Lorsque Granit Xhaka, premier tireur suisse, s'est avancé vers le but, le Colombien est venu à sa hauteur pour le provoquer et le déstabiliser, plutôt que de rester sagement dans le rond central entouré de ses coéquipiers. Les arbitres ont tardé à intervenir et à lui demander de regagner sa place.

Mina reconduit par l'arbitre assistant. image: capture d'écran rts

Ce premier rappel à l'ordre n'a visiblement pas suffi à le faire renoncer. Car, au moment du cinquième et dernier tir suisse, que Ruben Vargas devait absolument manquer pour permettre à la Colombie de rester en vie, Mina a reproduit son comportement.

Heureusement, ni Xhaka ni Vargas n'ont été perturbés par l'attitude antisportive du numéro 13 colombien. Tous deux ont transformé leur tentative, Ruben Vargas envoyant même les Suisses au paradis.

Le résumé du match ⬇️ La Nati arrache sa qualification pour les quarts aux tirs au but

Le petit manège de Yerry Mina aurait pourtant très bien pu fonctionner. La marche vers le but lors d'une séance de tirs au but est un moment particulier, où le tireur tente de se concentrer et effectue un choix, tout en évitant de trop cogiter. Chacun possède son rituel, et le moindre grain de sable peut suffire à tout enrayer. Fort heureusement, cela ne s'est pas produit dans la nuit de mardi à mercredi.

Côté suisse, seul Manuel Akanji, déjà malheureux lors des séances de tirs au but contre l'Espagne en 2021 et l'Angleterre en 2024, a échoué dans son duel face au gardien Camilo Vargas. On ne lui en tiendra évidemment pas rigueur.

(roc)