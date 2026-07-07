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Mauvaise nouvelle au Mondial: Manzambi, Vargas et Sow blessés

Johan Manzambi et Ruben Vargas n&#039;ont pas terminé l&#039;entraînement lundi matin à J-1 du 8e de finale contre la Colombie.
Manzambi et Vargas ont été touchés à l'entraînement.Keystone

Cette triple mauvaise nouvelle pour la Nati fait trembler la Suisse

Inquiétudes avant le match contre la Colombie ce mardi soir: Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow ont été touchés à l'entraînement. Ils sont incertains pour la rencontre.
07.07.2026, 06:3407.07.2026, 06:38

La Suisse va peut-être affronter la Colombie mardi en 8es de finale du Mondial sans trois joueurs importants. Johan Manzambi, Ruben Vargas et Djibril Sow ont dû écourter leur entraînement à J-1.

Complètement inattendue, cette triple mauvaise nouvelle a été annoncée en ouverture de la conférence de presse d'avant-match lundi au BC Place de Vancouver. «Manzambi, Vargas et Sow n'ont pas pu terminer l'entraînement ce matin», a déclaré Adrian Arnold, responsable de la communication de l'ASF. Il a précisé que les trois joueurs allaient passer des examens complémentaires dans l'après-midi.

La Nati prend une mesure radicale pour protéger ses joueurs

Depuis son entrée en jeu lors du deuxième match contre la Bosnie, Johan Manzambi a été le meilleur joueur offensif de la Suisse. Le Genevois a déjà marqué trois buts et délivré deux passes décisives. Ruben Vargas compte lui deux réussites et un assist depuis le début du tournoi. Djibril Sow a été titularisé contre le Canada et était entré en jeu face à la Bosnie.

Si ce triple forfait devait se confirmer, la Suisse pourrait bien affronter les Cafeteros avec cinq joueurs en moins, puisque Luca Jaquez et Michel Aebischer sont toujours incertains.

Le souvenir du Mondial 2022

D'ordinaire détendu en veille de match, Murat Yakin avait l'air pour le moins préoccupé par la tournure des évènements. «Quand on doit écourter son entraînement une veille de match, ce n'est jamais bon signe. Ce serait une perte considérable s'ils ne peuvent pas jouer. On verra ce qui se passera cet après-midi et ce soir», a-t-il dit.

«Ça fait partie du football, ça fait partie de la vie. Notre façon de jouer ne va pas changer. Quoiqu'il arrive, nous jouerons avec la meilleure équipe à notre disposition. Et peut-être que dans quelques heures je serai de meilleure humeur», a ajouté le sélectionneur, en espérant que ces blessures soient sans gravité.

«On sait que ces joueurs sont très importants. Pour qu'ils jouent, ils devront être à 100%, sinon ça serait une très mauvaise idée de les faire jouer. Et s'ils sont absents, ça donnera la possibilité à d'autres joueurs de montrer leur talent.»
Murat Yakin

Si ce gros coup dur devait se confirmer, il renverrait directement aux jours précédents le 8e de finale du Mondial 2022. Affaiblie par une grippe qui avait circulé au sein de la sélection, elle avait été balayée par le Portugal (6-1). «Il y a quatre ans, la situation était très différente, a toutefois assuré Murat Yakin. Des joueurs étaient malades sur la pelouse, car ils n'avaient pas pu se remettre à temps. Cette fois, tous ceux qui entreront sur le terrain demain seront en bonne santé.» (jzs/ats)

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