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Il écope d'une sanction inédite pour son tacle assassin

Expulsé après son tacle violent lors d’un match du championnat brésilien, Victor Gabriel a écopé en prime d’une longue suspension, directement liée à la durée d’indisponibilité du joueur qu’il a blessé.

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Le défenseur central brésilien Victor Gabriel, coupable d'un tacle dangereux lors d'un match du championnat brésilien, a été suspendu mardi par la justice sportive jusqu'au rétablissement du joueur qu'il a blessé.

Gabriel, qui joue pour l'Internacional de Porto Alegre, a été exclu mercredi dernier après avoir blessé Gabriel Pec en essayant de tacler le ballon. L'attaquant du Cruzeiro souffre d'une fracture du tibia gauche et la durée de son indisponibilité est estimé entre trois et quatre mois.

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Le Tribunal supérieur de justice sportive (STJD) a sanctionné Gabriel, 22 ans, d'une suspension de six matchs minimum assortie d'une «extension de la peine jusqu'au retour de Pec à l'entraînement», dans une limite maximale de 180 jours. Cette décision peut faire l'objet d'un appel.

Pour sa défense, Victor Gabriel a assuré qu'il n'avait jamais eu l'intention de blesser son adversaire mais que les conditions de jeu – «le terrain était glissant et mouillé», a-t-il dit – l'avaient empêché de maîtriser son geste. «C'était vraiment une action malheureuse. Je lui ai présenté mes excuses et lui ai offert tout mon soutien», a-t-il ajouté.

L'accusation a souligné pour sa part que son tacle sur Pec représentait un risque, même si, a-t-elle admis, «il n'y a pas eu d'intention» de faire mal.

(afp/roc)