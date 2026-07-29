Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin (à gauche) et celui de la Fifa, Gianni Infantino. Image: getty

Projet choc de la Fifa: l’Europe envisagerait un boycott

L’UEFA songerait à boycotter la Coupe du monde après l’annonce mardi de la Fifa de céder des parts du Mondial à des investisseurs privés.

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Les rapports entre la Fifa et l'UEFA vont-ils encore se dégrader? La Confédération européenne de football envisagerait un boycott des événements organisés par l'instance mondiale du football, a rapporté mardi soir l’agence de presse américaine Bloomberg. Cette décision ferait suite aux révélations du journal britannique The Times, publiées le même jour, concernant le projet de la Fifa de vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés.

Selon Bloomberg, des discussions auraient déjà eu lieu au sein de l’UEFA afin d’étudier la manière dont les clubs et les fédérations nationales pourraient boycotter à la fois la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs. Une telle décision signifierait que ces deux compétitions devraient se dérouler sans une grande partie de leurs principales têtes d’affiche.

Régulièrement critique envers la Fifa, l’UEFA, qui regroupe les fédérations européennes, avait déjà réagi publiquement mardi avant même l’annonce officielle du projet. «Ça franchit une ligne que les institutions gouvernant le football ne devraient jamais franchir», a-t-elle écrit dans un communiqué.

«L'âme et la gouvernance du football ne sont pas des capitaux sur lesquels faire de la spéculation, surtout sans aucune transparence sur la destination des bénéfices financiers. Aucun d'entre nous n'est le propriétaire du football. Ce n'est pas à la Fifa de le vendre», a-t-elle ajouté.

Le projet de la Fifa prévoit notamment la création d’une nouvelle entreprise chargée de reprendre les droits commerciaux des principales compétitions mondiales, à savoir les Coupes du monde masculine et féminine ainsi que la Coupe du monde des clubs.

Selon certaines informations, une telle opération pourrait accroître la pression en faveur d’un nouvel élargissement du nombre de participants à la Coupe du monde ou d’une organisation plus fréquente du tournoi.

Des investisseurs privés pourraient dans un premier temps acquérir 20% des parts de cette structure, en échange de plusieurs milliards de dollars américains. La Fifa resterait l’actionnaire majoritaire. Ses 211 associations membres recevraient également de petites participations, qu’elles pourraient conserver ou revendre.

(t-online/afp/roc)