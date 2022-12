Hugo Lloris n'a repoussé aucun des quatre tirs au but argentin dimanche. Image: AP

Hugo Lloris est nul aux tirs au but pour une raison à peine croyable

Le gardien des Bleus refuse de travailler les pénalties et les tirs au but, préférant faire confiance à son instinct. Le résultat est catastrophique: depuis le début de sa carrière, il n'a stoppé que 14% des frappes dans l'exercice.

L'équipe de France a été éliminée aux tirs au but lors de ses deux derniers grands tournois: par l'Argentine, donc, en finale de la Coupe du monde dimanche, et par la Suisse l'an dernier en 8e de finale de l'Euro. Ce double échec est le résultat d'une stratégie qui pose question et que revendique le gardien des Bleus.

Hugo Lloris assume en effet de ne pas travailler les tirs au but lors des entraînements. Il explique faire jouer son feeling, son instinct. Un choix avec lequel Didier Deschamps est en accord. Le sélectionneur ne demande d'ailleurs pas à ses joueurs de champ de bosser le coup de pied aux 11 mètres, estimant qu'il n'est pas possible de transposer à l'entraînement l'état émotionnel dans lequel les joueurs se trouvent en compétition lors de cet instant fatidique. Soit.

Le portier et son coach. Image: AP

Le journaliste français Hugo Delom, envoyé spécial au Qatar, est tout de même dubitatif sur la méthode de Lloris, basée sur le ressenti: «C'est un argument qui aujourd'hui, alors que les analystes disposent d'heures de rush et de data très précises sur les habitudes des frappeurs et leurs choix en fonction des courses d'élan, semble de moins en moins recevable.»

Si le gardien de Tottenham avait des statistiques élogieuses dans l'exercice, personne ne trouverait rien à redire. Mais ce n'est pas le cas: depuis le début de sa carrière, Lloris n'a arrêté que 14% des tirs au but ou penalties contre lui (17 parades seulement sur 124 frappes).

A titre de comparaison, le pourcentage d'arrêts de Yann Sommer dans l'exercice atteint les 26%

Si Deschamps et Lloris prolongent leur aventure avec la France jusqu'à l'Euro 2024, il est possible que le premier choisisse de sortir le second avant une séance de tirs au but afin de faire rentrer Mike Maignan. Le dernier rempart du Milan AC est un spécialiste de l'exercice avec 29% de réussite.