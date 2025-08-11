beau temps23°
The Ocean Race Europe: collision entre deux bateaux

Rare et spectaculaire collision dans une course de voile

Un accident au large de Kiel a émaillé dimanche le départ de la 2e édition de The Ocean Race Europe, course par étapes en équipages à laquelle participent notamment Alan Roura et Justine Mettraux.
11.08.2025, 09:4911.08.2025, 09:49
Deux minutes après le passage de la ligne de départ, alors qu'ils naviguaient bord à bord au près serré (en remontant le vent), le bateau Holcim-PRB de la Néerlandaise Rosalin Kuiper et le Mapei de l'Italien Ambrogio Beccaria se sont heurtés avec leurs appendices latéraux.

Dans un accident rarissime avec ce genre de bateaux bourrés de technologie, le foil babord de Holcim-PRB a déchiré la voile d'avant et la grand-voile de Mapei, tandis que ce dernier à percé la coque de son concurrent possiblement avec son foil ou avec son outrigger (un tube latéral contribuant à soutenir le mât).

L'accident en vidéo

La collision se produit dès 4'12.Vidéo: youtube

Les deux monocoques ont très vite fait demi-tour pour rentrer au port, où ils devront décider des possibilités de réparer et de repartir en course, lors de cette étape ou de la suivante. Le directeur de la course Phil Lawrence a indiqué qu'«une réclamation officielle avait été déposée par l'équipe Holcim PRB contre Allagrande MAPEI Racing» et que «cette affaire serait traitée par le jury international à une date qui reste à déterminer».

«À ce stade, nous comprenons que les deux équipes espèrent reprendre la course et nous devrions en savoir plus à ce sujet lundi»
Phil Lawrence

Le skipper d'Allagrande MAPEI Racing Ambrogio Beccaria a exprimé sa déception.

«Mon cœur est triste. Nous avons travaillé si dur pour nous préparer. Je n'ai pas de réponse. C'est aussi très triste pour notre concurrent. Nous sommes en train d'inspecter le bateau. Nous n'abandonnerons certainement pas tant qu'il y aura une chance.»

Au total, sept voiliers, avec des équipages mixtes et internationaux, avaient pris le départ de cette première étape entre Kiel et Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre.

Une «Nati» des mers: la voile suisse lance son projet le plus audacieux

Déclinaison de la fameuse Ocean Race, une course par étape en équipages autour du monde, The Ocean Race Europe est un périple de 4500 milles (8300 km) autour du continent, de la Baltique à l'Adriatique, à bord d'Imoca, les monocoques du Vendée Globe.

Plusieurs des marins qui ont participé à la dernière édition de ce tour du monde en solitaire étaient d'ailleurs au départ cette course dimanche: certains comme skippers comme Paul Meilhat (Biotherm), Yoann Richomme (Paprec Arkea), Alan Roura (Team Amaala) ou Boris Herrmann (Malizia), d'autres comme équipiers, à l'instar de Thomas Ruyant ou Justine Mettraux.

Dimanche, ce sont Meilhat et Richomme qui ont réalisé le meilleur départ, faisant cap au nord-est pour traverser l'archipel danois avant de partir plein ouest pour une traversée de la mer du Nord. Leur arrivée à Portsmouth est prévue d'ici quatre jours. Les étapes suivantes les conduiront à Carthagène, dans le sud-est de l'Espagne, Nice et Gênes (Italie) avant l'arrivée à Kotor (Monténégro) en septembre.

(jcz/afp)

