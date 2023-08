Les supporters de la Juventus Turin ne veulent pas de Romelu Lukaku, et ils l'ont fait savoir. Image: twitter/keystone

Les fans de la Juve sont prêts à tout pour empêcher la venue de Lukaku

Les rumeurs d'une arrivée de l'attaquant belge à Turin se sont amplifiées ces derniers jours. Mais les fans ne veulent pas de lui, et ils l'ont fait vigoureusement savoir.

Plus de «Sport»

Beaucoup de supporters de la Juventus Turin sont furieux et le font savoir. La cause? Une rumeur d'un échange entre Dusan Vlahovic et Romelu Lukaku, qui appartient à Chelsea. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier n'est pas le bienvenu dans la ville piémontaise.

Mercredi soir, alors que l'équipe A de la Juve disputait un match amical contre sa réserve devant environ 20'000 spectateurs, une partie des supporters a chanté à plusieurs reprises: «Noi Lukaku non lo vogliamo!» Traduction:

«Nous ne voulons pas de Lukaku!»

Le chant anti-Lukaku des fans de la Juventus 📺 🔊 Vidéo: twitter

Des centaines d'entre eux sont encore allés plus loin: dès la fin de la partie, ils ont envahi la pelouse et se sont massés au bas de la tribune principale, réitérant leur message en chanson à l'intention des dirigeants.

Les fans de la Juve envahissent le terrain 📺 🔊 Vidéo: twitter

Plus tôt dans la semaine, quelques fidèles du club turinois ont déployé une banderole, non sans humour, hostile à l'arrivée de Lukaku et relayée en masse sur les réseaux sociaux:

«Lukaku: reste à Milan, nous avons déjà le deuxième gardien»

En parlant de banderoles👇 Injurieuses, souvent honteuses: dix banderoles qui ont écœuré le foot

Une référence à une action malheureuse du Belge en finale de la dernière Ligue des champions entre l'Inter Milan et Manchester City: il avait empêché sa propre équipe de marquer en interceptant une tête de son coéquipier Federico Dimarco, alors que la balle filait dans la cage.

Oui, c'est bien ça le problème des supporters de la Juve: Romelu Lukaku a porté le maillot de l'Inter Milan, le grand rival. La saison dernière, il avait été prêté par Chelsea.

Cette fois, le club londonien souhaite définitivement se séparer du Belge (qui lui-même ne souhaite pas rester à Chelsea). Mais personne n'en veut à part la Juventus. Ou plus précisément: les dirigeants de la Juventus.

Un paria à Milan et des Saoudiens recalés

Un autre club italien souhaitait ardemment la venue du Belge: l'Inter Milan, convaincu par le prêt de la saison dernière. Et cette fois, les supporters ne s'y opposaient pas. Lukaku criait son amour de l'Inter au monde entier et jurait que seule cette destination l'intéressait.

Mais alors que les dirigeants nerazzurri se battaient pour convaincre Chelsea de le céder à bon prix, ils ont découvert que Lukaku discutait dans leur dos avec le grand rival de la Juventus. Une démarche vécue comme une trahison par les Milanais. Leur vice-président, Javier Zanetti, n'a d'ailleurs pas été tendre envers l'attaquant mercredi dans la Gazzetta dello Sport:

«Lukaku nous a trahis, nous sommes très déçus. On s’attendait à un comportement complètement différent de Romelu, en tant que professionnel mais aussi en tant qu’homme» Javier Zanetti, vice-président de l'Inter Milan

Et Lukaku ne prendra sans doute pas non plus le chemin de l'Arabie saoudite, contrairement à beaucoup de ses collègues cet été: le toujours très bien informé journaliste Fabrizio Romano a fait savoir que le Belge avait refusé une offre d'Al-Hilal car il voulait poursuivre sa carrière en Europe. Mais où?

Lukaku a jusqu'au 1er septembre, la fin du mercato, pour se trouver un point de chute. Au risque de devenir un Romelu solitaire. (ram/yog)