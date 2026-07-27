Voici ce qui attend Johan Manzambi dans son nouveau club

A Aston Villa, le prodige genevois évoluera dans une équipe ambitieuse, qualifiée pour la Ligue des champions, pouvant aussi rapidement l'intégrer et lui confier des responsabilités. Ses débuts pourraient avoir lieu lors d'un match de prestige.

Timo Rizzi Suivez-moi

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Johan Manzambi portera donc cette saison le maillot d'Aston Villa, en Premier League. Sa capacité à briller dans le meilleur championnat au monde ne fait guère de doute. Le milieu de terrain suisse a démontré lors de la dernière Coupe du monde qu'il pouvait exceller au plus haut niveau. En cinq apparitions avec la Nati, il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives.

Un contexte favorable

Le Genevois devrait rapidement occuper un rôle important chez les Villans. Avec les départs de Youri Tielemans et Morgan Rogers, ainsi que la grave blessure d'Amadou Onana, les options ne manquent pas pour intégrer le Suisse dans l'effectif et lui confier des responsabilités. Sa polyvalence, lui permettant d'évoluer aussi bien dans un milieu de terrain classique que dans une position plus offensive, joue également en sa faveur.

Johan Manzambi sous le maillot de l'équipe de Suisse. image: Keystone

Une certaine pression pèsera toutefois sur ses épaules. Jamais Aston Villa n'avait dépensé autant d'argent pour un joueur. Le talent helvétique se dit néanmoins prêt à relever le défi.

Un soutien royal

A Aston Villa, Manzambi pourra compter sur un soutien prestigieux. Le prince William, héritier du trône britannique, est un fervent supporter des Villans. Il est régulièrement aperçu au Villa Park aux côtés de son fils George.

Un club aux grandes ambitions

Avec quatre présences consécutives dans le top 7 de Premier League, Aston Villa est redevenu une équipe de premier plan en Angleterre. Le club a cependant connu des périodes plus difficiles par le passé. Membre fondateur du championnat, il avait été relégué il y a dix ans avant de retrouver l'élite après trois tentatives. Depuis l'arrivée du technicien espagnol Unai Emery en novembre 2022, la progression est toutefois constante du côté de Birmingham.

La saison prochaine, Villa disputera la Ligue des champions pour la deuxième fois en trois ans. Il y a un peu plus d'un an, les Anglais avaient atteint les quarts de finale de la compétition avant d'être éliminés par le futur vainqueur, le Paris Saint-Germain, au terme de deux rencontres spectaculaires. Ils seront encore ambitieux cette année autant en championnat que sur la scène européenne.

Aston Villa-Paris Saint-Germain en avril 2025. Image: www.imago-images.de

Un baptême du feu face au PSG



C'est justement face à cette équipe du PSG que Manzambi pourrait effectuer ses premiers pas officiels sous ses nouvelles couleurs. Les deux clubs s'affronteront le 12 août en Supercoupe de l'UEFA, qui oppose le vainqueur de la C1, Paris, à celui de la Ligue Europa. Villa avait battu Manzambi et son club de Fribourg en finale de la C3 en mai dernier.

Johan Manzambi, qui était présent au Stade de Genève samedi pour le coup d'envoi de la saison de Servette, a confié que son genou allait mieux et qu'il serait rapidement apte à reprendre le jeu en club. Il profite actuellement de ses vacances tout en suivant des séances pour soigner sa contusion.