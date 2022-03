Image: Twitter

Des fans mexicains s'entretuent, le championnat est arrêté

De violents affrontements ont émaillé la rencontre entre Querétaro et Atlas Guadalajara ce week-end. Certaines sources indiquent qu'il y aurait des morts.

Les affrontements dans les tribunes ont commencé à la 63e minute de la partie entre Querétaro et Atlas Guadalajara. Le public s'est alors réfugié sur la pelouse, ce qui a provoqué l'arrêt de la rencontre.

Sur les réseaux sociaux, d'autres images et vidéos de fans s'acharnant à coups de pied et de chaise sur des supporters rivaux, souvent inconscients, ont été relayées. Elles sont insoutenables. Par respect pour les personnes agressées et pour ne pas heurter la sensibilité de nos lecteurs, nous avons décidé de ne pas les partager.

Des sources indiquaient dimanche soir que les affrontements avaient fait plusieurs morts, ce qu'aucune déclaration officielle n'est pour l'heure venue confirmer.

La Ligue mexicaine de football a annoncé la suspension de toutes les rencontres qui devaient avoir lieu dimanche dans le cadre de la 9e journée du championnat.

«Les responsables de l’absence de mesures de sécurité dans le stade seront punis de façon exemplaire» Mikel Arriola, président de la Ligue mexicaine.

Pour rappel, le pays d'Amérique centrale doit co-organiser en 2026 la Coupe du Monde de football avec les Etats-Unis et le Canada.