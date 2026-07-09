Johan Manzambi sur le banc contre la Colombie. Image: www.imago-images.de

La vraie explication derrière le probable forfait de Manzambi

Johan Manzambi risque de ne plus rejouer dans cette Coupe du monde. Et la raison ne se limite pas à l’aspect médical.

Sebastian Wendel, Vancouver / ch media

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Il a été le grand absent des huitièmes de finale: Johan Manzambi. Peu avant la fin du dernier entraînement précédant le match contre la Colombie, le joueur de 20 ans s'est blessé. Pas lors d'un duel. Selon les informations recueillies après la rencontre, il aurait subi une hyperextension du genou au cours d'un exercice, avant de s'effondrer au sol, tordu de douleur.

Sur le moment, le pire était à craindre. Le spectre d'une rupture des ligaments croisés planait. Heureusement, ces craintes n'ont pas été confirmées par l'IRM réalisée dans la foulée. Mais une chose est rapidement devenue évidente: Manzambi allait devoir assister au huitième de finale depuis les tribunes.

Peu après le coup d'envoi, une caméra de télévision s'est attardée sur le banc des remplaçants, où Manzambi a finalement suivi la rencontre. Son regard était alors perdu dans le vide. Il est fort probable qu'il savait déjà à cet instant que, quel que soit le parcours de la Nati dans ce Mondial, il ne refoulerait plus la pelouse.

Interrogé après la victoire contre la Colombie sur les chances de voir Johan Manzambi disputer le quart de finale contre l'Argentine, samedi, Murat Yakin s'est montré pessimiste: «J'en doute. Je ne sais pas si ce serait médicalement raisonnable de le faire rejouer. Les prochains jours nous diront quelle est réellement la gravité de sa blessure. Mais ce sera très difficile pour lui».

Dans la réflexion autour d'un éventuel retour de Johan Manzambi, son club, Fribourg, devrait sans doute avoir son mot à dire. Le pensionnaire de Bundesliga est susceptible de réaliser une vente record si le joueur est transféré cet été vers l'un des grands clubs européens qui le convoitent. Il est question d'un montant d'au moins 60 millions de francs. Une blessure grave, entraînant plusieurs mois d'absence, compromettrait forcément cette opération et priverait, au moins provisoirement, Fribourg de cette manne financière.

Johan Manzambi à l'entraînement avec la Nati. Image: www.imago-images.de

Le principal intéressé ne s'est pas exprimé après le match. En zone mixte, un attaché de presse l'a escorté devant les journalistes en l'empêchant de s'arrêter. Un bandage autour de son genou gauche témoignait de la blessure qu'il venait de subir. L'entourage de la Nati a confirmé à CH Media, groupe auquel watson appartient, les propos de Murat Yakin: tout autre scénario qu'un forfait pour le reste du Mondial relèverait désormais du petit miracle.

L'importance de Johan Manzambi en équipe de Suisse est apparue au grand jour au fil de cette Coupe du monde: il a été décisif lors de chacune des victoires de la Nati. Privée de son imprévisibilité et de ses accélérations foudroyantes, l'attaque helvétique est longtemps restée inoffensive face à la Colombie. Ardon Jashari, que Murat Yakin avait choisi de titulariser à sa place dans un choix plutôt surprenant, est complètement passé à côté de son match. Il a été remplacé dès la mi-temps.

Mais l'absence de Manzambi n'a pas entamé la capacité de résistance des Suisses. On avait presque l'impression que la solidarité défensive en sortait renforcée. Comme si chacun avait compris qu'il ne pouvait plus compter sur un joueur capable de faire basculer le match à lui seul. Cette capacité à souffrir sera aussi la clé du succès de la Nati en quart de finale contre l'Argentine, championne du monde en titre. Avec ou sans Manzambi.

Pour remonter le moral de Johan Manzambi, naturellement très déçu, ses coéquipiers lui ont offert une réplique de la Coupe du monde en Lego. Ils l'avaient construite ensemble lors d'une soirée au camp de base de San Diego. Qui sait? Dans un peu moins de deux semaines, elle sera peut-être remplacée par la vraie. Ce serait sans doute la plus belle consolation pour celui qui ne devrait plus rejouer dans ce Mondial.