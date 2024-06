Ce supporter du FC Sion ne fait rien comme tout le monde

De Vaduz à Schaffhouse, en passant par Neuchâtel, Claudio, inconditionnel du FC Sion, s'est rendu dans tous les stades de Challenge League à vélo. Il nous parle de son expérience et du but de son aventure, étroitement liée à Gino Mäder.

Pour de nombreux fans de foot, la relégation est vécue comme un long et douloureux purgatoire. Il en a été autrement pour Claudio. Ce supporter du FC Sion a profité de la saison de son club à l'échelon inférieur pour se rendre à vélo dans tous les stades de Challenge League.

Ce qui n'était qu'un choix spontané est devenu un véritable projet. Avant le premier déplacement à Vaduz, Claudio s'est dit qu'il pourrait y aller à vélo, en passant par le col de la Furka et le col de l'Oberalp. La distance de près de 200 kilomètres ne l'a pas refroidi, alors même qu'il n'avait jamais roulé auparavant. «Si ce n’est pas possible, je sauterai dans le train»: tel était son état d'esprit.

Claudio a d'ailleurs pris le train, non pas parce qu'il était exténué, mais plutôt parce que le temps pressait. Le match débutait à 14h15, et même s'il est parti tôt, il se trouvait en retard. Etant donné que sa priorité était d'assister à la rencontre, il a sauté dans un wagon pour faire le trajet entre Coire et Sargans. Il a toutefois parcouru plus de 150 kilomètres à vélo ce jour-là.

«J'ai vraiment aimé ça, alors j'ai décidé de me rendre dans les neuf autres stades à vélo», raconte le fidèle supporter du FC Sion. Outre Vaduz, il a donc visité Wil, Neuchâtel, Schaffhouse, Nyon, Baden, Thoune, Aarau et Bellinzone. Claudio, qui se déplaçait habituellement seul, a célébré son périple avec quelques collègues, lors de la dernière rencontre des Sédunois à domicile. Tous se sont rendus au stade à vélo.

«J'ai parcouru au total 1324 kilomètres en 62 heures. J’ai affronté plus de 12'000 mètres de dénivelé», s'enthousiasme-t-il. Son plus long déplacement était celui le menant à Schaffhouse, sur deux jours. Il pleuvait sans cesse et les températures étaient relativement basses. Et pour cause: on était alors en février! Il a donc décidé de faire une partie du voyage en train cette fois-ci également.

«Cela ne devait pas être une obligation. Et puis, ma sécurité n’était pas garantie ce jour-là. Ca n'avait aucun sens de continuer» Claudio

«Partout pour le FC Sion»: le chemin parcouru par Claudio. image: zvg

En dehors de cette mésaventure, tout s'est bien passé lors des dix étapes à travers la Suisse, au cours desquels il a été particulièrement impressionné par les cols et les vignobles. Les voyages n'étaient pas seulement une course contre-la-montre. Ils demandaient également une réelle organisation. Heureusement, des amis l'ont aidé, notamment sur place.

En fin de compte, Claudio n'a jamais manqué le moindre coup d'envoi. Il était même souvent au stade quelques heures avant les rencontres. Il pouvait alors se détendre, profiter de l'ambiance et suivre l'avant-match. «C'était assez excitant. Dans certains stades, j'aurais même pu rouler sur la pelouse, car tout était encore ouvert», confie-t-il à watson.

Les pépins physiques ne l'ont dérangé qu'une fois. Deux jours avant le match à Baden, il a subi une entorse lors d'un entraînement de foot, et souffrait également d'un rhume. Alors que la blessure était à peine perceptible sur le vélo, la maladie, elle, l'a amené à se surpasser. A son arrivée, il a demandé de l'aide au médecin du FC Sion, présenté à lui par un représentant des supporters. Grâce au soutien médical, Claudio a pu profiter de la rencontre. Il faisait toujours le voyage retour avec les supporters, en voiture ou en train spécial.

Claudio a profité de paysages somptueux le long de sa route. Ici, les vignes au-dessus de Vevey. image: zvg

Le défi de Claudio n'était pas uniquement personnel. En communiquant sur Twitter, il a transformé son projet en une campagne de dons pour la fondation du regretté Gino Mäder.

Il était possible de verser un montant par kilomètre parcouru, ou de donner une somme fixe. L'idée est venue lors de son deuxième déplacement, à Wil. «En roulant, on a beaucoup de temps pour réfléchir», explique le supporter.

A l'époque, le décès de Gino Mäder sur le Tour de Suisse remontait à moins de deux mois. L'étape sur laquelle le coureur de 26 ans a perdu la vie s'élançait de Fiesch en Valais. La veille, l'équipe de Mäder avait séjourné dans un hôtel non loin de chez Claudio, et avait offert un bidon au Valaisan. Celui-ci a servi de porte-bonheur, c'était aussi une source de motivation.

«Quand je n'en pouvais plus et que je voyais ce bidon de Mäder, cela m'octroyait de nouvelles forces» Claudio

En compagnie de quelques amis, direction Tourbillon pour un dernier match, à domicile cette fois-ci. image: zvg

Lorsque nous lui avons demandé s'il souhaitait explorer tous les stades de Super League la saison prochaine, suite à la promotion du FC Sion, il a répondu: «Absolument pas, la première division n'est pas attractive pour ça!». Trop de villes, pas assez de charme. «Aller à Zurich, se payer le trafic pour manger un Letziburger? Je préfère aller à Aarau. J’aime davantage la Challenge League», précise Claudio, un brin nostalgique des stades champêtres.

Le supporter inconditionnel explique d'ailleurs que la relégation a fait du bien au club, ainsi qu'aux supporters. Les dernières saisons ont été difficiles. Sion végétait régulièrement en bas de classement. Il y avait peu de succès: «Nous n’avions plus l’habitude de gagner. La saison en Challenge League a vraiment été plaisante». C'était tout sauf une catastrophe.