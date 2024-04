Le footballeur avec son père Serge, ancien conseiller d’État valaisan (de 1992 à 2001). Image: instagram

Vincent Sierro: «Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices»

Le milieu valaisan de Toulouse et de la Nati a accordé un long entretien à L'Equipe. Il y évoque son amour du football, sa famille et l'Euro 2024. Extraits.

Vincent Sierro réalise une grande saison avec Toulouse. Capitaine des Violets, le milieu formé au FC Sion possède une intelligence de jeu qui séduit et intrigue les médias français. C'est d'ailleurs pour évoquer sa passion pour la tactique que L'Equipe l'a rencontré, quelques jours avant le match nul 2-2 entre Toulouse et Marseille dimanche. «J'analyse beaucoup les matches, a admis le Valaisan. Je m'intéresse de plus en plus aux systèmes de jeu, à la façon dont les entraîneurs réagissent dans certaines situations et comment chaque joueur bouge».

Ce footballeur, qui deviendra peut-être entraîneur quand il arrêtera sa carrière, a beaucoup observé Toni Kroos, Luka Modric ou encore Kevin De Bruyne. Autant de modèles qui ont façonné Vincent Sierro malgré un parcours contrarié.

«J'étais toujours le plus petit de mon équipe jusqu'à 15-16 ans. Physiquement, je me faisais manger par tout le monde. J'étais obligé d'être plus vif mentalement. Ça a développé mon intelligence de jeu et ma technique. Ça m'a permis de trouver d'autres solutions. Ma chance a été de devoir me battre autrement.» Vincent Sierro dans L'Equipe

Sa chance a aussi été d'avoir des parents soutenants. «Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour nous permettre de jouer au foot, mes frères et moi», retrace le milieu de terrain.

Serge et Catherine Sierro ont aussi encouragé leur fils à poursuivre ses études. Vincent a ainsi obtenu une maturité puis un diplôme universitaire en économie et management en 2019, ce qui a forgé son mental. «J'ai passé plusieurs années où ce n'était pas facile de concilier les deux, mais ça m'a permis d'améliorer ma discipline, observe-t-il dans le média français. Dans le foot comme dans la vie, elle est très importante. Ça forge ta volonté, je le prends comme un plus.»

Sierro espère désormais poursuivre son aventure à Toulouse et vivre une belle histoire avec l'équipe de Suisse. «L'objectif très clair est de disputer l'Euro malgré la forte concurrence à mon poste», assène-t-il. Le Valaisan a fêté sa première et jusqu'ici unique sélection en équipe nationale le 26 mars dernier, lors de la victoire de la Nati en Irlande (1-0).

Image: KEYSTONE

Aligné dans l'axe au côté de Granit Xhaka, il avait touché ce soir-là 59 ballons pour un taux de passes réussies supérieur à 90%. «Je veux souligner ses mérites. Il a fait ce que j’attendais de lui», a sobrement commenté Murat Yakin, qui pourrait s'en souvenir au moment de donner sa liste des 23 joueurs convoqués pour l'Euro en Allemagne. Les sélectionneurs de chaque équipe qualifiée ont jusqu'au 7 juin pour enregistrer les noms de chaque joueur auprès de l'UEFA, soit une semaine avant le match d’ouverture Allemagne-Ecosse.

(jcz)