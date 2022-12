La Croatie s'impose face à d'incroyables Japonais

Shaqiri, Xhaka et Rodriguez pourraient avoir plus de 140 sélections

Avec vitesse, détermination et courage, les Japonais ont alors pris la mesure de leur adversaire. Mais l'ailier de Tottenham Ivan Perisic a permis aux siens d'égaliser d'une tête croisée bien placée, après un centre du défenseur central Dejan Lovren. Tous deux titulaires lors de l'épopée au Mondial 2018, les anciens (33 ans) ont alors montré la voie, qu'a empruntée Kramaric, également dans l'équipe en Russie, en marquant le tir au but décisif.

Un tir au but décisif d'Andrej Kramaric a permis aux Croates de s'imposer à l'issue de ce match indécis, et au sélectionneur Vlatko Dalic de souffler, au Stade al-Janoub de Doha. Dalic peut d'ailleurs remercier son gardien Dominik Livakovic, qui a détourné trois tentatives japonaises lors de la séance de tirs au but.

«Ce Brésil est le meilleur que nous ayons vu depuis longtemps»

Francisco De Laurentiis, journaliste de São Paulo, suit le Brésil pour ESPN depuis 2013. Il nous explique pourquoi la Seleção du Qatar, qui affronte la Corée du Sud ce lundi en 8e de finale, est la meilleure depuis 2006.

Pourquoi êtes-vous convaincu que le Brésil présente au Qatar sa meilleure sélection depuis longtemps?

Francisco De Laurentiis: Cette équipe a tout. L'effectif est très équilibré: bon en défense, bon au milieu de terrain et bon en attaque. L'état d'esprit est excellent et le coach très expérimenté. Cette conjonction n'existait pas lors des dernières Coupe du monde. En 2010, le Brésil a remporté la Copa America et la Coupe des Confédérations. Mais si un joueur clé était absent, la baisse de performance était immédiate et vertigineuse. En 2014, le Brésil avait une bonne équipe mais le pire entraîneur qu'elle pouvait choisir avec Luiz Felipe Scolari. 2018 a été une année de transition.