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Cette supportrice a vécu un grand moment de solitude

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Cette supportrice a vécu un grand moment de solitude

Lors du match entre le Canada et l'Afrique du Sud, dimanche soir, une supportrice a vécu le cauchemar de tout propriétaire de smartphone, en pleine ola, sous l'œil des caméras.
29.06.2026, 11:0129.06.2026, 11:01
Margaux Habert
Margaux Habert

Il existe des sensations universelles, comme rater la dernière marche d'un escalier ou entendre notre mère nous appeler avec notre prénom (pire, le combo prénom et nom de famille). Ou voir son téléphone quitter sa main sans aucune possibilité de le rattraper.

Dimanche, pendant le match entre le Canada et l'Afrique du Sud au SoFi Stadium à Los Angeles, une supportrice a vécu précisément cette dernière sensation. La plus chère, probablement (sauf si rater la dernière marche se termine en fracture ouverte, mais c'est pas le débat).

Alors qu'une ola traverse les tribunes, la femme se lève pour accompagner le mouvement. Problème, elle tient son iPhone à la main. Et au moment de lever les bras, le téléphone disparaît.

Vidéo: extern / rest

La suite dure à peine quelques secondes, mais suffit à résumer le drame. La supportrice baisse les yeux, réalise que son smartphone à plusieurs centaines de dollars vient de littéralement s'envoler, et affiche un visage horrifié. Celui qui dit «non, non, non, pitié, NOOON».

Les images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont partagé leur compassion, ou leur fou rire. Ou un doux mélange des deux.

Sur le terrain, la soirée s'est mieux terminée pour le Canada. Les Canadiens se sont imposés 1-0 face à l'Afrique du Sud et ont décroché leur qualification pour les huitièmes de finale. Du côté de l'iPhone, on ignore s'il a survécu à sa chute.

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