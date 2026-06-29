Le vœu des joueurs suisses a été exaucé



Bon nombre des internationaux suisses souhaitaient affronter une équipe africaine à la Coupe du monde: ce sera chose faite vendredi face à une Algérie réputée pour sa technicité.

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Lorsque l'Autriche a égalisé à 3-3 contre l'Algérie pour passer devant elle au classement, les supporters des Fennecs ont exulté. Ils savaient que cela signifiait un seizième de finale contre la Suisse, et non plus contre l'Espagne, championne d'Europe en titre. Reste désormais à voir si le karma les rattrapera.

Mais les supporters de l'équipe d'Algérie ne sont pas les seuls à se réjouir: il en va de même pour les joueurs de la Nati, si l’on se fie à leur souhait d’affronter une équipe africaine au Mondial 2026.

Beaucoup avaient exprimé ce désir avant le tirage au sort de la compétition, soit pour des raisons personnelles, notamment familiales, soit, dans les cas de Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer, Djibril Sow ou encore Breel Embolo, parce qu'ils voulaient se confronter à un football de qualité qu'ils côtoient finalement rarement. Rodriguez le rappelait encore en conférence de presse il y a quelques jours.

«Peut-être une équipe africaine. Ce serait nouveau. J’ai déjà joué contre presque toutes les autres sélections engagées» Ricardo Rodriguez en conférence de presse

Suisse-Togo, il y a 20 ans déjà. image: Getty

La Suisse s'est en effet peu mesurée à des nations africaines en Coupe du monde, héritant au contraire souvent d'équipes d'Amérique latine. L'histoire ne retient que deux précédents: face au Cameroun en 2022 et au Togo en 2006, deux rencontres remportées par la Nati.

Les matchs amicaux constituent les seules autres occasions d'affronter des équipes africaines, mais ils se sont raréfiés depuis l'introduction de la Ligue des nations. Au 21e siècle, la Suisse n'a disputé que cinq parties amicales contre des sélections issues du berceau de l'humanité, dont quatre avant 2013.

Aux Etats-Unis, les joueurs de l'équipe de Suisse verront leur vœu exaucé à deux reprises: plus encore qu'une sélection africaine, ils défieront une formation maghrébine et, à travers elle, un football nord-africain auquel la Nati est encore moins habituée. Un football réputé pour sa technicité.

Les chiffres de cette Coupe du monde illustrent d'ailleurs la qualité technique des footballeurs maghrébins: le milieu algérien Ibrahim Maza est le joueur ayant réussi le plus de dribbles durant la phase de groupes (13), devant notamment Julio Enciso (11), ou des stars comme Lamine Yamal et Jamal Musiala (9).

Ibrahim Maza, éliminant plusieurs joueurs autrichiens. Image: getty

Son compatriote Rayan Aït-Nouri occupe également une bonne place dans le classement des dribbles réussis par tranche de 90 minutes. En outre, l'Algérie est la quatrième équipe la plus performante en matière de dribbles depuis le début de la compétition, juste derrière son voisin marocain.

Si la Nati parvient à éliminer l'Algérie, elle pourrait ensuite retrouver une autre équipe africaine au tour suivant: le Ghana. Mais le scénario le plus probable reste d'affronter une nouvelle sélection sud-américaine, la Colombie, avant peut-être la grande Argentine au stade des quarts de finale. L’Albiceleste faisait également partie des nations que beaucoup de joueurs helvètes souhaitaient affronter, en raison de son statut de championne du monde en titre, et parce qu'elle compte dans ses rangs le meilleur joueur de la planète, peut-être pour la dernière fois.