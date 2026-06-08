Le gardien transalpin Francesco Toldo avait été le héros du match. Image: Bongarts

On a revu le plus beau 0-0 de l'histoire du football

Le Mondial 2026, qui débute jeudi, connaîtra probablement des matchs sans but. Mais un 0-0 n'est pas toujours synonyme d'ennui. En voici la preuve.

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104 rencontres seront disputées cet été lors de la Coupe du monde de football, du match d'ouverture au Stade Azteca de Mexico le 11 juin à la grande finale au MetLife Stadium de New York le 19 juillet. On espère évidemment une pluie de buts, de rebondissements et si possible quelques victoires suisses. Mais on peut aussi s'attendre à des matchs sans la moindre réussite et ce n'est pas grave du tout, surtout s'ils ressemblent à la demi-finale de l'Euro 2000 entre l'Italie et les Pays-Bas. Car s'il n'y a pas eu de but ce 29 juin 2000, il y avait absolument tout ce dont le public peut espérer pour prendre son pied devant un match de football.

Un décor de rêve

La partie s'est disputée dans une Arena d'Amsterdam baignée d'une lumière d'opéra et principalement vêtue de orange. Sur le terrain, des stars du football comme Bergkamp, Del Piero, Kluivert, Overmars, Davids, Cannavaro ou encore Maldini. Le défenseur transalpin avait prévenu que la victoire aurait «le prix de la sueur». Il avait juste oublié de préciser que l'Italie souffrirait autant dans les jambes que dans les têtes, constamment hantée par la menace d'un but adverse.

Une opposition de style

L'histoire de ce match, c'est celle d'une équipe qui n'a pas su gagner (les Pays-Bas) face à une autre qui a réussi à ne pas perdre (l'Italie). Maîtres du cuir et dominateurs dans tous les domaines, les Hollandais se sont très vite montrés dangereux contre un adversaire qui cherchait avant tout à bien défendre pour, ensuite, se projeter en contre. Il y avait donc deux visions du football, deux philosophies de la vie: les esthètes contre les pragmatiques. Il ne restait plus qu'à choisir son camp et à profiter du spectacle, notamment du plan anti-Pays-Bas mis en place par Dino Zoff. Le sélectionneur avait investi Maldini et Zambrotta d'une mission: contenir Overmars pour le premier et Zenden pour le second.

Overmars et Maldini se sont livrés un duel épique. PA Images

Des rebondissements

Evidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu, et c'est tant mieux pour le spectacle, car la beauté d'une rencontre tient aussi dans sa façon de surprendre le public.

Alors que l'Italie souffrait déjà à onze contre onze, elle a perdu le jeune Zambrotta (23 ans, 9 sélections) pour un double jaune très tôt dans la partie (34e). Il était évident, ensuite, que plus rien ne serait pareil, et il suffisait de voir Del Piero occuper le poste de milieu droit pour se rendre compte que ce match était en train de basculer dans l'irrationnel.

C'était désormais un double rideau de quatre hommes (avec Inzaghi seul en pointe) qui se dressait face aux Bataves, et même un triple si l'on tient compte de Francesco Toldo, le gardien qui n'aurait pas dû jouer. Il devait sa participation au fait que l'habituel titulaire du poste, un certain Gianluigi Buffon, s’était blessé lors du dernier match amical de préparation face à la Norvège. Or «Saint François Toldo» a été immense: d'abord sauvé par son poteau sur un vieux pointu de Bergkamp (15e), il a ensuite stoppé un penalty botté par Frank de Boer (38e), puis a été secouru une nouvelle fois par son montant sur un autre penalty de Kluivert (62e) cette fois, avant de triompher aux tirs au but.

Le penalty de Frank de Boer repoussé par le portier italien. Image: Bongarts

Un suspense insoutenable

Ce match que la Squadra Azzurra aurait dû perdre mille fois, elle l'a donc remporté. Les Pays-Bas ont eu 71% de possession, ont frappé 31 fois au but, ont tourné autour de la défense italienne pendant 2h et ont fini par être éliminés après avoir manqué cinq pénalties (tirs au but compris) au total.

«Les Hollandais auraient pu tirer au but pendant une journée entière, ils n'auraient jamais marqué. Je vous avais prévenu qu'on presserait ces Orange-là comme des fruits bien mûrs» Francesco Toldo

Un geste pour l'histoire

Il manquait encore quelque chose à ce match qui, dans l'histoire de l'Euro 2000, une compétition avec 2,74 buts de moyenne, était une étrange anomalie, ou plutôt une heureuse exception. Il manquait un geste pour l'histoire, une action dont on se souviendrait et qu'on raconterait plus tard à nos petits-enfants, et à ceux des autres. Or ce geste est arrivé lors de la séance des tirs au but. Quand Francesco Totti est parti pour sa tentative face à l'immense Edwin van der Sar, il s'est tourné vers ses coéquipiers et leur a lancé, en dialecte romain:

«Mo’ je faccio er’ cucchiaio» «Je vais lui faire une panenka»

«On s’est tous regardés et on s’est dit: "Pourvu qu’il plaisante"», racontera plus tard Alessandro Nesta dans les colonnes de L'Equipe. Mais Totti avait moins envie de rire que de marquer l'histoire et, d'un geste plein d'assurance, a délicatement soulevé le ballon pour le glisser dans les filets oranges.

La fameuse panenka (et les explications de son auteur) en vidéo Vidéo: watson

Quelques minutes plus tard, l'Italie se qualifiait pour la finale de l'Euro après avoir remporté le plus beau 0-0 de l'histoire du football. Un scénario que l'on rêverait de revivre durant cette Coupe du monde 2026.