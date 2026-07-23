La fresque en hommage à Ferran Torres. Image: www.imago-images.de

Pourquoi la fresque du héros de la finale du Mondial a été vandalisée



Le «Banksy de Barcelone» a peint le joueur du Barça Ferran Torres, unique buteur de la finale du Mondial, en train d’embrasser le trophée de la Coupe du monde. Sa fresque n’a pas tenu 24 heures.

Ralf Meile Suivez-moi

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Dimanche, Ferran Torres a inscrit l’unique but de la finale de la Coupe du monde et permis à l’Espagne de s’imposer 1-0 en prolongations face à l’Argentine.

Lundi, il a été acclamé à Madrid aux côtés du reste de l’équipe. Il portait alors une casquette sur laquelle était inscrit «Make Spain Great Again». La Maison-Blanche a réagi à ce geste en écrivant sur X: «Tout le monde veut participer au mouvement».

Le même jour, le célèbre artiste de rue Salvatore Benintende, alias TVBoy, a réalisé une œuvre en hommage au buteur. A Barcelone, il a peint sur un mur Torres embrassant le trophée de la Coupe du monde.

Mais mardi, la fresque avait déjà été considérablement dégradée et recouverte de peinture.

Voici les dégâts ⬇️ Image: www.imago-images.de

Torres évolue au FC Barcelone depuis 2022 et appartient, d’une certaine manière, à la ville. Ce n’est donc pas sa personne en elle-même qui explique pourquoi l’œuvre n’est pas restée intacte plus de 24 heures.

TVBoy a réalisé sa fresque sur la Plaça d’en Joanic, dans le quartier de Gràcia, qualifié par le quotidien allemand Die Zeit de «l’arrondissement le plus têtu de Barcelone». Un lieu où cohabitent artistes, punks, Catalans et Roms, et où le désir d’indépendance de la Catalogne vis-à-vis de l’Espagne est particulièrement marqué.

Que le grand triomphe espagnol ait été célébré à cet endroit par une fresque murale n’a donc pas été du goût de tout le monde. L’œuvre a été recouverte de l’insulte «Puta Espanya», depuis effacée à son tour, ainsi que du message revendicatif:

«Nous voulons des sélections nationales catalanes!»

L’artiste lui-même a partagé une vidéo de l’acte de vandalisme, qui lui avait été transmise. TVBoy a également montré les insultes qui lui étaient adressées. Il ne s’est toutefois pas laissé impressionner: «Je continuerai à peindre. Vous ne me faites pas peur».