Sport

Football

Le nouveau Santiago-Bernabéu attise les fantasmes



Image: capture d'écran Twitter

Le nouveau Santiago-Bernabéu attise les fantasmes

Les ouvriers s'activent de plus belle pour rénover la «Casa blanca». Le nouvel écrin doit être livré à son richissime et exigeant propriétaire, le Real Madrid, au plus tard début 2023. Sera-t-il le plus beau stade du monde?

Le 23 septembre 2018, Florentino Pérez annonçait la couleur:

«Nous voulons faire du Santiago-Bernabéu le meilleur stade du monde»

Le président madrilène (récemment réélu pour un sixième mandat) est le fer de lance de ce projet titanesque d'environ 525 millions d'euros. Il veut faire du nouveau domicile des merengues un modèle d'excellence. L'écrin rénové sera notamment doté d'un toit et d'une pelouse rétractables, d'un écran de 360 degrés et d'un nouveau musée. Grâce à cet outil de travail ultra-moderne et multi-fonctionnel (concerts, événements, matchs de basket, etc.), le Real Madrid espère empocher plus de 150 millions d'euros supplémentaires par saison. La nouvelle arène devrait être terminée durant l'été 2022, ou au début 2023.

Le projet en vidéo Vidéo: YouTube/Real Madrid

La mythique enceinte de la capitale espagnole a été inaugurée en 1947, sous le nom de «Nuevo Estadio Chamartín». Elle a été rebaptisée en 1955 avec le nom de Santiago Bernabéu (1895-1978), ancien joueur, entraîneur, dirigeant et président du Real Madrid. Dernier lifting en date pour le stade madrilène: 2006. Depuis, le Santiago-Bernabéu faisait déjà partie des plus beaux écrins du monde. Avec ses 81 000 places, il figurait dans la catégorie 4, la meilleure selon les critères de qualité que l'UEFA applique aux stades. Pas suffisant toutefois pour son très riche propriétaire, treize fois vainqueur de la Ligue des champions (un record).

Le stade du Real Madrid sera-t-il le plus beau d'Europe? Oui, il n'aura pas d'équivalent Non, d'autres ont plus de charme Le plus beau stade est celui de notre équipe préférée

Le Santiago-Bernabéu avant les travaux shutterstock

Du coup, les Madrilènes ont lancé les travaux de rénovation de leur Casa blanca en juin 2019. Ils ont contraint les protégés de Zinédine Zidane à s'exiler temporairement au stade Alfredo Di Stéfano, habituellement occupé par l'équipe réserve. Un timing idéal: les spectateurs ne sont toujours pas admis dans les arènes à cause de la pandémie de coronavirus.

Une autre époque, avec du public 😍 shutterstock

Il n'est dès lors pas problématique d'évoluer dans un petit stade. Au contraire: tant que le public n'est pas autorisé à revenir dans les tribunes, le Real Madrid évite la morosité d'un immense stade vide, comme c'est actuellement le cas de beaucoup d'autres prestigieux clubs du continent.

Les travaux (août 2020) shutterstock