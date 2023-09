Le coach du FC Barcelone Xavi ne veut plus que ses joueurs fassent du padel dans leur temps libre. Image: keystone

Le FC Barcelone impose une drôle d'interdiction à ses joueurs

Le coach Xavi a décidé de prohiber la pratique du padel chez ses protégés, qui raffolent – comme de nombreux Espagnols – de ce sport de raquettes.

Les blessures de leurs joueurs sont la hantise des entraîneurs. Alors pour éviter les bobos, ceux-ci fixent tout un tas de règles et de recommandations pour préserver la santé de leur protégé: nutrition, repos, récupération, massages, etc. On se souvient par exemple du mythique coach de l'AJ Auxerre Guy Roux qui avait demandé à son buteur Djibril Cissé d'arrêter de célébrer ses buts avec des sauts périlleux.

De nombreux clubs de foot ou de hockey, y compris en Suisse, interdisent aussi à leurs joueurs de pratiquer des sports extrêmes ou d'aller skier.

A Barcelone, Xavi n'a pas ce problème, la capitale catalane et ses environs étant davantage réputés pour leurs plages que pour leurs montagnes enneigées. Mais l'entraîneur blagrana et son staff viennent d'interdire une autre activité à leurs footballeurs: le padel.

Ce sport de raquettes, sorte de mix entre le tennis et le squash, cartonne depuis quelques années en Espagne, où il compte de nombreux pratiquants. Parmi eux, plusieurs stars du Barça, donc. Le média espagnol sport.es précise que certaines d'entre elles ont même un terrain à leur domicile et suivent assidûment le World Padel Tour, le circuit professionnel.

«Dans sa volonté de soigner chaque détail, le staff souhaite minimiser les risques de blessures, d'où sa décision concernant le padel» le média sport.es

Jusqu'à présent, les joueurs bénéficiaient d'une zone grise, le padel – pas franchement la discipline la plus extrême mais qui peut quand même être dangereuse pour les chevilles en cas de torsion, par exemple – n'étant pas classé officiellement dans les activités prohibées par le règlement interne. C'est désormais chose faite.

Rafael Nadal peut donc dormir tranquille: il restera encore pendant longtemps le sportif espagnol le plus célèbre une raquette à la main. Les joueurs du FC Barcelone tenteront eux, avec leurs pieds, de battre le FC Séville ce vendredi à la maison (21h00). Les Blaugranas occupent la troisième place de Liga, à un point du Real Madrid et à deux unités de Gérone, surprenant leader. (yog)