Ce footballeur anglais défie le temps (et les diététiciens)

A 37 ans, Jamie Vardy continue de briller avec Leicester, son club de coeur. Le bad boy des Foxes prouve que les canettes de Red Bull, dont il raffole, lui donnent toujours des ailes.

Il y a Erling Haaland, déjà auteur de neuf goals en quatre parties. Stratosphérique. Derrière, plusieurs joueurs pointent avec trois buts, alors qu'un vieux briscard montre une fiche de deux réussites en quatre matchs. Il s'agit de Jamie Vardy, l'attaquant et capitaine désormais emblématique du club de Leicester.

Il a été l'homme qui a inscrit l'égalisation face à Tottenham (le 19 août), dès son retour au sein de l'élite. Un coup de tête et une célébration pour chauffer à blanc les fans des Spurs, en rappelant qu'ils n'ont jamais remporté le moindre championnat.

Leicester en compte un, sous la direction de Claudio Ranieri. Cette saison de 2016 a été l'un des plus grands exploits de la Premier League. Un incroyable exercice qui colle bien au destin tout aussi extraordinaire de l'Anglais.

Le bonhomme est un battant dans l'âme; il a dû lutter sur les pelouses de D8, D7 et D5 avant de signer son premier contrat pro le 18 mai 2012 avec Leicester, alors que le club végétait en Championship (D2). Vardy a même joué avec un bracelet électronique en 2003 après avoir été reconnu coupable d'agression - pour avoir défendu un pote.

Le poids des années ne lui fait pas peur et son instinct de buteur lui permet encore de briller. Il a enchaîné avec une nouvelle réussite, en ouvrant le score face à Crystal Palace le week-end passé.

Le cauchemar des défenseurs et des...diététiciens

Plus de 12 ans après ses premiers pas dans le monde des pros, il est encore là, en renard des surfaces. Un gaillard au physique solide, malgré ses 37 ans, au CV peu commun et à l'hygiène de vie douteuse. Le joueur donne des sueurs froides aux diététiciens lorsqu'il explique comment il prépare ses échéances:

«Trois Red Bull, un double expresso et une omelette jambon-fromage, c’est ce qui me fait courir comme un taré le jour du match.» Jamie Vardy, en 2016

Il ajoutait même de la snus à son menu, ce tabac à mâcher qui fait polémique auprès des autorités sanitaires. Mais en 2018, il a décidé d'arrêter.

Mais «The Cannon», son surnom, préfère faire un tabac dans les surfaces de réparation. Il n'a pas fléchi et a continué à arroser les cages adverses sous le maillot des Foxes. Une série qui a débuté contre Queens Park Ranger, en 2015, qui compte à ce jour 138 buts au plus haut niveau.

Une fine gâchette qui ravit ses supporters, par son tempérament et ses qualités. C'est surtout sa fidélité qui fait mouche. Même quand Leicester a connu la descente en Championship lors de la saison 2023/2024, il est resté fidèle au poste, contribuant (18 buts au compteur) au retour de son club de coeur dans l'élite du football anglais. Il a même refusé une offre généreuse provenant de l'Arabie saoudite et rempilé pour une saison supplémentaire sous le maillot bleu des Foxes.

Fragilisé en pré-saison

Impossible de quitter le nid; son retour en première division semble lui insuffler une nouvelle jeunesse. Depuis le début de saison, il est capable de faire la différence et de peser sur les défenses adverses, même s'il a été fragilisé par des blessures lors de la préparation et qu'il est encofre en manque de rythme. «Il s'est entraîné pendant presque deux semaines, puis s'est blessé, s'est entraîné une seule fois, puis a joué», confiait Cooper en conférence de presse d'avant match, lors du nul contre Tottenham.

La recette gagnante de Vardy serait des massages et de la cryothérapie. Il ajoute qu'il passe une heure dans une tente d'oxygène pour se régénérer.

A 37 printemps, Jamie Vardy est encore au top de sa forme, rappelle The Athletic. «Il atteint encore des vitesses élevées», confiait Cooper en conférence de presse.

S'il défie le temps, sa vitesse a tout de même baissé. Lors des premiers matchs, c'est son placement qui lui a permis de faire la différence. C'est également avec son coeur qu'il parvient à régater au plus haut niveau, montrant le chemin à ses jeunes coéquipiers. Car derrière lui, contre Tottenham, on trouvait l'Argentin Facundo Buonanotte, 19 ans, un peu plus de la moitié de l'âge de Vardy, et à sa droite, Abdul Fatawu, 20 ans.

A l'image de son joueur emblématique, le club va vivre ue saison tendue pour son retour dans l'élite. Leicester devra faire montre d'une ténacité, d'un esprit combatif à l'image de son capitaine Jamie Vardy. Leur éternel numéro 9, renard des surfaces au fighting spirit débordant, va assurément être le souffle du club, étrennant cette étiquette de bad boy prêt à faire des hold-up sur les pelouses anglaises.