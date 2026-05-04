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Voici l'album Panini suisse de la Coupe du monde 2026

18 Suisses figurent dans le nouvel album Panini, dont Aurèle Amenda.
18 Suisses figurent dans le nouvel album Panini, dont Aurèle Amenda.Image: panini

La Suisse a un album Panini exclusif et inédit cette année

Les mythiques vignettes de footballeurs qui participeront à la prochaine Coupe du monde (11 juin au 19 juillet) seront disponibles en Suisse dès ce jeudi.
04.05.2026, 11:5404.05.2026, 13:26

Un bon mois avant le match d’ouverture de la Coupe du monde de football 2026 au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis (11 juin au 19 juillet), Panini donne le coup d’envoi pour tous les collectionneurs.

Dès ce jeudi, les vignettes et les albums seront disponibles dans le commerce. Un paquet contenant désormais sept stickers au lieu de cinq coûtera 1,50 franc, tandis que les albums seront vendus au prix de 4,90 francs – du moins selon la recommandation officielle.

FIFA World Cup 2026[TM] sticker collection United Edition / Weiterer Text über ots und www.presseportal.ch/de/nr/100020842 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung a ...
18 joueurs, l'écusson et une photo de l'équipe: voici à quoi ressemble la page de la Nati.Image: obs

Pour les Suisses, une édition spéciale exclusive est une fois de plus proposée. Elle s’appelle «United» et se distingue, selon Panini, par un papier plus épais sur lequel les stickers sont imprimés. De plus, les arrière-plans des écussons des équipes ainsi que des images des joueurs présentent un aspect légèrement différent. Ceux qui souhaitent constituer un album homogène ne pourront donc pas simplement acheter des paquets dans les pays voisins proches de la frontière, où ils seront probablement moins chers.

L'«édition United» de l'album Panini, qui ne sera disponible qu'en Suisse.
L'«édition United» de l'album Panini, qui ne sera disponible qu'en Suisse.Image: panini

Au total, cette Coupe du monde à 48 équipes – la première avant autant de sélections – comptera 980 stickers répartis sur 112 pages. Chaque nation est représentée par 18 joueurs, auxquels s’ajoutent la photo d’équipe ainsi que l’écusson et 20 stickers supplémentaires dits «extra». Par rapport au dernier album de la Coupe du monde 2022 au Qatar, cela représente une augmentation de près de 50 %.

Vidéo: YouTube/Panini Suisse AG

Cette année, les collectionneurs devront donc faire preuve d’une endurance particulièrement grande, d’autant plus que l’album sort inhabituellement tard en raison des barrages du Mondial disputés en mars. (nih/yog)

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