Le FC Saint-Gall s'est incliné 5-0 jeudi sur la pelouse de Benfica. image: Keystone

Saint-Gall prend l’eau à Benfica et dit adieu à la Ligue Europa

Pas de nouvel exploit pour Saint-Gall après sa victoire 2-1 sur Benfica à l'aller: les Brodeurs se sont inclinés 5-0 jeudi lors du match retour du 2e tour préliminaire de la Ligue Europa et sont donc éliminés de la compétition. Ils sont toutefois reversés en Ligue Conférence, où ils affronteront le Sheriff Tiraspol au 3e tour des qualifications.

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L'aventure de Saint-Gall en qualifications d'Europa League a pris fin lors du 2e tour à Lisbonne. Vainqueurs 2-1 à l'aller, les Brodeurs ont sombré 5-0 face au Benfica lors du match retour.

La rencontre a tourné peu avant l'heure de jeu. Alors que la formation de Super League pouvait encore croire en ses chances de qualifications, l'attaquant des Aigles Vangelis Pavlidis a pris de vitesse la défense st-galloise pour inscrire son deuxième but de la soirée (11e/55e).

Deux minutes plus tard, Jozo Stanic a écopé d'un deuxième carton jaune en taclant Georgiy Sudakov, qui filait seul en contre-attaque.

Réduits à 10, les St-Gallois ont encore encaissé deux réussites signées Pavlidis (66e/74e, sur penalty) ainsi que le premier but de l'international français Clément Lenglet avec les Aigles (82e).

St-Gall ne disputera donc pas une nouvelle phase finale d'Europa League, treize ans après sa dernière campagne en C3. Reversé dans les qualifications pour la Conference League, le vainqueur de la Coupe de Suisse fera face au Sheriff Tiraspol au 3e tour qualificatif (6 et 13 août).

(ats/roc)