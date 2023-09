Ces footballeuses ont peur de porter leur nouveau maillot

L'équipe féminine d'Aston Villa, où évolue la Suissesse Alisha Lehmann, redoute de revêtir les maillots moulants fournis par le club.

nils kögler / t-online

Plus de «Sport»

Lorsque les femmes d'Aston Villa affronteront Manchester United, dimanche pour leur premier match de la Women's Super League, elles seront confrontées à un problème inhabituel. Comme le rapporte la journaliste anglaise Jacqui Oatley, l'équipe aurait «peur» de porter ses nouveaux maillots parce qu'ils seraient beaucoup trop moulants.

L'équipe masculine aurait déjà fait savoir que les nouveaux maillots absorbaient trop de sueur et collaient de manière désagréable. En plus, ils changent de couleur pendant les matchs, si bien que les garçons enfilent généralement une nouvelle tunique à la mi-temps de leurs matchs.

Le maillot colle au corps de John McGinn. Image: keystone

«Cela va être un gros problème pour les filles, a déclaré Oatley à la BBC. Normalement, elles devraient se réjouir de leurs rencontres qui seront télévisées et les attendre avec impatience. Mais elles les redoutent parce qu'elles sont très conscientes de ce à quoi elles vont ressembler dans ces maillots mouillés et collants – pour des raisons évidentes.»

Les joueuses auraient détesté revêtir cet ensemble lors de leurs matchs de préparation. Elles ont «assez à faire pour être aussi bonnes que possible sur le terrain sans penser que ce maillot qui leur colle à la peau peut impacter leur performance et leur apparence», selon Oatley.

«Cela peut vraiment les pénaliser si leur haut colle aux seins et à la forme de leur corps, craint la journaliste anglaise. Ce sont de vrais problèmes pour les femmes et on pourrait penser que l'équipementier y a réfléchi avant de sortir ce kit. Mais ce n'était apparemment pas le cas, car il n'a pas pensé aux hommes non plus.»

Selon le rapport de la BBC, Aston Villa aurait déjà pointé du doigt les problèmes à venir auprès du fabricant avant la saison. Le club aurait demandé à l'équipementier de trouver une solution pour les maillots masculins et féminins le plus tôt possible, sans succès semble-t-il.