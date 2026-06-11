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Une caméra s'écrase sur la pelouse juste avant la Coupe du monde

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On a frôlé la catastrophe juste avant la Coupe du monde

Une caméra aérienne s’est écrasée sur la pelouse mardi en plein match amical entre la Hongrie et le Kazakhstan.
11.06.2026, 09:1911.06.2026, 09:19

Ancienne grande nation du football, la Hongrie ne jouera pas le Mondial cet été. La dernière participation du double finaliste de la Coupe du monde remonte à 1986.

Pour autant, la sélection hongroise est au cœur de l’actualité à quelques heures du coup d’envoi du plus grand tournoi de la planète, en raison de ce qu'il s’est produit mardi lors de son match amical à domicile, au Nagyerdei Stadium de Debrecen, contre le Kazakhstan, également absent du Mondial.

A la 26e minute de la rencontre, une spidercam, cette caméra qui se déplace à toute vitesse au-dessus de l’aire de jeu grâce à un système de câbles, s’est soudain effondrée sur la pelouse, manquant de peu d’écraser un caméraman travaillant 20 mètres plus bas en bord de terrain. Les images de l'accident sont impressionnantes.

Les voici ⬇️

Vidéo: twitter

Selon les médias hongrois, la caméra, pesant près de 30 kilogrammes, avait commencé à dégager de la fumée peu avant sa chute, en raison d’un câble endommagé et en feu, qui a donc fini par céder.

Immédiatement après le crash de l’appareil, l’arbitre a été contraint d’interrompre le match durant quelques minutes, pour évacuer les débris de la caméra.

Le roi des pronostics du Mondial mise sur un vainqueur surprise

La sélection hongroise, menée 1-0 au moment de la coupure, s’est finalement imposée 3-1, grâce notamment à un but de Dominik Szoboszlai. Le milieu de terrain de Liverpool compte parmi les grands absents de la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

(roc)

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