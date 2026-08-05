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Infantino aurait promis la finale de la Coupe du monde au Maroc

Infantino aurait promis un cadeau indécent pour sauver sa peau

Alors que le patron de la Fifa est de plus en plus isolé, il aurait fait une proposition folle au Maroc, en vue de la prochaine Coupe du monde et en échange d’un ferme soutien politique.
05.08.2026, 21:3905.08.2026, 21:44

Isolé et fragilisé, visé par de nombreux appels à la démission, Infantino est actuellement en tournée diplomatique pour compter les pays qui ne l’ont pas encore lâché. Alors qu’il continue de faire les yeux doux à Donald Trump, c’est en Afrique qu’il tente désormais de former des troupes derrière lui. Ce mercredi, il était en rang serré avec ses équipes, au complexe Mohammed VI, non loin de Rabat, au Maroc, pour tenter de sauver sa peau.

Et si l’on en croit The Times, il ne voyage pas les mains vides. Selon le journal britannique, le patron de la Fifa aurait même promis la lune au Maroc, en vue de la prochaine Coupe du monde qui se tiendra en 2030: accueillir la finale du Mondial.

Un cadeau qui n’est évidemment pas désintéressé, puisqu’il demande en échange un ferme soutien politique.

Infantino encensé par plusieurs dirigeants du football

En outre, il est précisé qu’Infantino serait en train de demander à plusieurs fédérations d’annoncer publiquement leur soutien.

On rappelle que le Mondial 2030 se tiendra au Portugal, en Espagne et au Maroc et que Madrid se voit bien accueillir les deux meilleures équipes du tournoi au stade Santiago-Bernabéu. Si le Maroc gagne le gros lot, la finale se déroulerait dans le stade Hassan II, à Casablanca, dont la construction devrait se terminer en décembre 2027 et pourra, à terme, accueillir 115 000 spectateurs.

(fv)

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