Le FC Barcelone a dilapidé son argent en transferts ratés

Le probable départ d'Ousmane Dembélé au PSG rappelle les lubies de l'ex-président du Barça Josep Maria Bartomeu, qui jetait l'argent par les fenêtres.

Le mandat de Josep Maria Bartomeu (2014-2020) a laissé des traces, mais pas dans le sens que l'intéressé souhaitait. A la présidence du FC Barcelone, le sémillant chef d'entreprise a sorti le chéquier à foison pour attirer de nombreux joueurs - le plus souvent en provoquant des pertes colossales.

Le Français Ousmane Dembélé devrait être le prochain sur la liste. Son transfert au PSG se monterait à 50 millions d'euros, loin du montant que le Barça avait déboursé pour l'acquéreur. Pis: la moitié de la somme reviendrait au joueur et à son agent, en vertu d'un accord passé l'été dernier en échange d'une réduction de salaire.

Conclusion: le Barça ayant débauché Dembélé au Borussia Dortmund pour 145 millions d'euros en 2017, il devrait en perdre exactement 120 dans l'affaire.

Le divorce semble par ailleurs consommé entre les fans catalans et Dembélé, souvent épinglé pour son manque de professionnalisme et ses blessures à répétition. La saison dernière, l'ailier de 26 ans a manqué trois mois en raison d'un problème aux ischio-jambiers, avant de ne performer qu'occasionnellement quand il était disponible.

Coutinho , le flop rentissant

Mais le flop Dembélé n'est pas le seul de l'ancien président Bartomeu. Que dire du transfert de Philippe Coutinho? Le Brésilien, acheté 135 millions d'euros en 2018, devait faire les beaux jours du club catalan. Il n'a inscrit que 21 buts en 4 saisons.

Le transfert de Coutinho se situe dans le top 5 des plus chers de l’histoire. Le Brésilien est la deuxième recrue la plus onéreuse du Barça. Il a vécu des périodes agitées, cherchant à créer l'étincelle sur la pelouse sans jamais réussir à allumer les gradins du Camp Nou.

Josep Maria Bartomeu a fait tout son possible pour signer le Brésilien, persuadé d'intégrer de la fantaisie et une précision clinique dans son attaque. Et c'est tout le contraire qui s'est produit: l'association entre Messi et Coutinho n'a rien donné. L'ailier a rejoint Aston Villa contre seulement 20 millions d'euros en 2022, les blaugranas perdant donc 115 millions dans l'affaire.

Griezmann , 120 millions

et un retour au bercail

Le dernier de cette brochette de joueurs achetés à prix d'or n'est autre qu'Antoine Griezmann. Le natif de Mâcon, pièce maîtresse de Diego Simeone à l'Atlético Madrid, a été arraché à l'autre ennemi madrilène par Josep Maria Bartomeu.

Une opération incompréhensible pour les aficionados du Barça, surtout après le premier refus de «Grizou». Une offre de 100 millions d'euros avait été formulée en 2018, mais le Français l'avait déclinée via un documentaire produit par... la star du Barça Gérard Piqué et la chaîne Movistar. Une humiliation que Bartomeu a rapidement digérée, sortant son chéquier l'année suivante. Pire, il ajoutait 20 millions d'euros de plus pour clore le transfert.

Griezmann fut un autre échec. Certes, sa production durant ses deux saisons au Camp Nou n'était pas famélique, mais elle est restée très en-dessous de ses standards à l'Atlético: seulement 35 buts en 102 matchs.

Sur ces trois joueurs à plus de 100 millions d'euro, aucun n'a réellement marqué le club de son empreinte sur 6 ans. Dès lors qu'il a perdu Neymar et encaissé 220 millions d'euros dans la transaction, le Barça a gaspillé son argent. Il a allongé près de 400 millions d'euros sans vrai retour sur investissements, ni sportif, ni financier.

Pire: cette politique d'embauche a précipité le club dans un gouffre financier. En 2021, l'endettement du Barça dépassait le milliard d'euros. Pour rappel, leurs trois plus gros transferts ont fait perdre 310 millions aux blaugranas.