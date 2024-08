Frei a été dans la même situation que Shaqiri: voici ses conseils

Alex Frei rappelle que le FC Bâle est bien plus qu'un club de football: «Toute la région est en quelque sorte liée au FCB, c'est aussi un grand facteur économique. Beaucoup de gens définissent leur bien-être par les résultats de la première équipe. Lorsqu'un joueur de la trempe de Xherdan Shaqiri revient, il doit être en mesure d'être performant et de susciter l'enthousiasme. Le public de Bâle remarque rapidement si tu es prêt à laisser ton cœur sur le terrain et si tu es sérieux.»

Alex Frei est convaincu que son ancien coéquipier est conscient des attentes. Et qu'il a suffisamment de motivation et de fierté pour faire de son retour une histoire à succès. « Le pire serait qu'il doive prendre trop de responsabilités trop tôt, alors qu'il n'a pas encore la forme. 80% de Shaqiri, c'est bien, mais à long terme, cela ne suffit pas non plus en Super League. Il faut un peu de patience.»

Xherdan Shaqiri n'est pas aussi bien entouré aujourd'hui. Le FCB est surtout un réservoir de professionnels étrangers. Et les figures du cru, Fabian Frei et Taulant Xhaka, ne sont pas dans la force de l'âge comme Huggel et Streller l'étaient en 2009. Ils ne jouent plus que des rôles secondaires sur le plan sportif. Tout le poids repose donc sur Shaqiri.

Il y avait toutefois deux grandes différences avec le retour de Shaqiri: le FCB n'était certes pas champion en 2009, mais il s'agissait tout de même d'une équipe de haut de tableau, avec suffisamment de qualités pour viser le titre. Et Frei avait intégré un groupe qui fonctionnait, il avait tout de suite pu prendre les devants avec les deux autres figures bâloises de l'équipe, Benjamin Huggel et Marco Streller.

«Je n'ai jamais ressenti de pression qui aurait pu me freiner. J'ai été accueilli à bras ouverts dans le vestiaire dès le premier jour. Je n'ai pas ressenti de scepticisme de la part de mes coéquipiers non plus. J'ai plutôt été un moteur pour les autres, je leur ai enlevé de la pression. Lors des entretiens préliminaires, Bernhard Heusler et Georg Heitz (réd: alors président et directeur sportif) m'ont explicitement suggéré d'être aussi une sorte de mentor, notamment pour Stocker, Xhaka et Shaqiri, d'immenses talents sur le point de faire le saut dans l'équipe professionnelle.»

Dans l'esprit des Bâlois, Frei devait permettre au FCB de renouer avec les titres, et c'est exactement ce qu'il s'est passé: quatre championnats et deux victoires en Coupe ont suivi, grâce notamment à l'instinct de buteur d'Alex Frei, auteur de plus de 100 réussites (dont 13 en Ligue des champions). L'attaquant ne pouvait pas espérer un plus beau retour chez lui. Il semble aussi que Frei n'ait pas subi la pression, ce qu'il confirme aujourd'hui.

À l'été 2009, les supporters rhénans avaient accueilli ce transfert avec autant d'euphorie que pour Shaqiri aujourd'hui. Le match à domicile contre Aarau, lors duquel Frei avait été présenté aux fans, s'était joué à guichets fermés , et le public avait dévalisé la boutique du club pour acheter le maillot floqué du numéro 13. Les attentes avaient alors atteint des sommets vertigineux. A l'époque, le FCB était certes dans une meilleure situation sportive qu'aujourd'hui, mais il n'était pas non plus champion en titre (le FCZ s'était imposé la saison précédente).

Frei avait donc appris le football professionnel à Thoune, Lucerne et Servette, avant de devenir un buteur de niveau international à Rennes et Dortmund. Il n'avait jamais vraiment oublié le FCB, mais son éviction avait été une blessure douloureuse qui ne s'était refermée qu'avec son retour.

C'est en 2009 que le FC Bâle avait accueilli la dernière recrue dont la dimension est comparable au transfert de Shaqiri: Alex Frei. L'ancien attaquant était alors le tout nouveau recordman de buts en équipe nationale suisse et sortait d'une superbe saison avec le Borussia Dortmund (16 réussites et 9 passes décisives en 34 apparitions). Il raconte:

Shaqiri et Alex Frei ont été coéquipiers au FC Bâle de 2009 à 2012 - et encore plus longtemps en équipe nationale.

Shaqiri et Alex Frei ont été coéquipiers au FC Bâle de 2009 à 2012 - et encore plus longtemps en équipe nationale. Image: KEYSTONE

«Courir un marathon, c’est devenu presque banal»

L'ultra le plus mythique et peut-être le plus controversé du monde, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, prend le départ ce lundi 26 août. Pour l'occasion, nous avons passé un coup de fil au sociologue Olivier Bessy, spécialiste de la course à pied et auteur d'un nouvel ouvrage sur cette course de légende, pour décrypter ses enjeux.

Pourquoi vous concentrer sur l’UTMB en particulier cette année?

Olivier Bessy: Au départ, je n’étais pas parti pour écrire un livre entièrement consacré à l’UTMB. Mais à force de voir comment cet évènement fait rêver toujours plus de monde, tout en suscitant de plus en plus la controverse, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire pour comprendre cette évolution, pourquoi cette course a connu une telle croissance et un tel engouement aussi rapidement.