en partie ensoleillé21°
DE | FR
burger
Sport
Football

FC Thoune: Gian-Luca Privitelli nouveau coach

ITAKA ARENA UL OLEJNIKA 1 STADION OPOLSKI 13.10.2025 PILKA NOZNA MECZ UEFA ELITE LEAGUE U20 SEZON 2025/2026 FOOTBALL ELITE LEAGUE U20 SEASON 2025/2026 POLSKA U20 VS SZWAJCARIA U20 POLAND U20 VS SWITZE ...
Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune.Image: imago

Le champion de Suisse de foot a un nouveau coach surprenant

L'Argovien Gian-Luca Privitelli (48 ans) succède à Mauro Lustrinelli sur le banc du FC Thoune. Un choix qui peut paraître étonnant: c'est sa première expérience d'entraîneur dans l'élite.
04.06.2026, 13:4604.06.2026, 13:46

Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune. Le champion a annoncé jeudi le retour de l'Italo-Suisse, qui avait entraîné les M21 du club avant de devenir responsable du centre de formation du FC Bâle puis sélectionneur de l'équipe de Suisse M20.

Fussball Schweizer Cup - FC Breitenrain - Servette FC Bern, 14.08.2016, Fussball Schweizer Cup, FC Breitenrain - Servette FC, Breitenrains Trainer Gian-Luca Privitelli. ( *** Football Swiss Cup FC Bre ...
Privitelli a notamment coaché le FC Breitenrain et les équipes de jeunes du FC Thoune et du FC Bâle.Image: imago

Pour Privitelli, cette nomination est un retour en terrain connu. Entre 2018 et 2021, il a en effet dirigé les équipes M21 et M18 du FC Thoune. Il a ensuite rejoint le FC Bâle en tant que responsable de la formation et coach par intérim des M21.

Agé de 48 ans, Privitelli vivra donc sa première expérience de coach principal dans l'élite du football suisse, apportant un profil de formateur et d'expert dans le développement des jeunes joueurs.

Une Coupe du monde de foot insolite va se jouer en Romandie

Il succède ainsi à Mauro Lustrinelli, qui a rejoint l'Union Berlin en Bundesliga il y a deux semaines, après avoir mené le club bernois à son premier titre de champion de Suisse. Le Tessinois avait dirigé 157 matchs sur le banc de Thoune en quatre ans.

(ats/yog)

Plus d'articles sur le sport
Mourinho donne des conseils à la Nati dans une pub improbable
Mourinho donne des conseils à la Nati dans une pub improbable
de Simon Häring
Une Coupe du monde de foot insolite va se jouer en Romandie
Une Coupe du monde de foot insolite va se jouer en Romandie
de Yoann Graber
Le nouveau chef du hockey suisse devra gérer une «bombe à retardement»
Le nouveau chef du hockey suisse devra gérer une «bombe à retardement»
de Klaus Zaugg
Ça se complique pour Embolo
4
Ça se complique pour Embolo
de Christoph Bernet
La Suisse a un plan pour réussir ses JO 2028
3
La Suisse a un plan pour réussir ses JO 2028
de Rainer Sommerhalder
Odermatt: «C'est l’une des plus grandes déceptions de ma carrière»
Odermatt: «C'est l’une des plus grandes déceptions de ma carrière»
de François Schmid-Bechtel et Martin Probst
Les 5 enseignements de la Nati avant son départ au Mondial
1
Les 5 enseignements de la Nati avant son départ au Mondial
de Céline Feller
«Rafa» sur Netflix vous laisse entre admiration et malaise
1
«Rafa» sur Netflix vous laisse entre admiration et malaise
de Margaux Habert
Cette glace que mange Granit Xhaka a quelque chose de spécial
Cette glace que mange Granit Xhaka a quelque chose de spécial
de Martin Messmer
Patrick Fischer a refusé une offre incroyable
Patrick Fischer a refusé une offre incroyable
de Klaus Zaugg
Le grand rêve de cet alpiniste suisse s'est brisé cruellement
Le grand rêve de cet alpiniste suisse s'est brisé cruellement
de Simon Häring
«Ce match doit être arbitré par un homme»: un joueur choque à Roland-Garros
1
«Ce match doit être arbitré par un homme»: un joueur choque à Roland-Garros
de Margaux Habert
Roland-Garros tient son nouveau «Rafa»
Roland-Garros tient son nouveau «Rafa»
de Romuald Cachod
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
Ces deux stars de la Nati ont fait leurs débuts dans le cinéma
de Etienne Wuillemin
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
Bencic a changé une chose cruciale dans son entraînement
de Claudia Carvalho
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
Les galères continuent pour Alisha Lehmann
de Philipp Zurfluh
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
La victoire de Vingegaard en Suisse n'est pas anodine
de Julien Caloz
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
L'abo pour Gottéron augmente: «Ce sont un peu des voyous»
de Alexandre Cudré
Il commet la faute la plus improbable au service
Il commet la faute la plus improbable au service
de Yoann Graber
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
On a grimpé l’Alpe d’Huez à la sauce suisse
de Romuald Cachod
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
Saint-Gall se déchire après son sacre en Coupe de Suisse
de Christian bräder
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
1
C’est quoi cette histoire de pisse qui secoue le Giro?
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
Les arbitres suisses oublient de faire une chose importante avec la VAR
de Yoann Graber
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
Le gardien de Saint-Gall a vécu deux scènes lunaires en finale
de Yoann Graber
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
Le Giro vient en Suisse et ce sera brutal
de Romuald Cachod
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
Le Conseil fédéral refuse de soutenir ce méga-événement sportif en Suisse
de Rainer Sommerhalder
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Le Brésil a employé les grands moyens pour bénir l'avion de son équipe de foot
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ça va mal finir
Un conducteur de voiturette médicale a eu un problème inattendu, ce dimanche dans le championnat équatorien de football.
Scène cocasse ce dimanche en Equateur, lors du championnat de deuxième division de football. On joue la 72e minute du match entre El Nacional et Portoviejo. Un joueur visiteur, blessé, est transporté hors du terrain par la voiturette médicale, couché sur le dos – sur une civière – à l'arrière du véhicule.
L’article