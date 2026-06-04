Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune. Image: imago

Le champion de Suisse de foot a un nouveau coach surprenant

L'Argovien Gian-Luca Privitelli (48 ans) succède à Mauro Lustrinelli sur le banc du FC Thoune. Un choix qui peut paraître étonnant: c'est sa première expérience d'entraîneur dans l'élite.

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Gian-Luca Privitelli est le nouvel entraîneur du FC Thoune. Le champion a annoncé jeudi le retour de l'Italo-Suisse, qui avait entraîné les M21 du club avant de devenir responsable du centre de formation du FC Bâle puis sélectionneur de l'équipe de Suisse M20.

Privitelli a notamment coaché le FC Breitenrain et les équipes de jeunes du FC Thoune et du FC Bâle. Image: imago

Pour Privitelli, cette nomination est un retour en terrain connu. Entre 2018 et 2021, il a en effet dirigé les équipes M21 et M18 du FC Thoune. Il a ensuite rejoint le FC Bâle en tant que responsable de la formation et coach par intérim des M21.

Agé de 48 ans, Privitelli vivra donc sa première expérience de coach principal dans l'élite du football suisse, apportant un profil de formateur et d'expert dans le développement des jeunes joueurs.

Il succède ainsi à Mauro Lustrinelli, qui a rejoint l'Union Berlin en Bundesliga il y a deux semaines, après avoir mené le club bernois à son premier titre de champion de Suisse. Le Tessinois avait dirigé 157 matchs sur le banc de Thoune en quatre ans.

(ats/yog)