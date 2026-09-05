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Foot: Guillaume Hoarau a une méthode insolite pour sa diction

Guillaume Hoarau, désormais consultant TV, a porté le maillot du FC Sion pendant deux saisons.
Guillaume Hoarau, désormais consultant TV, a porté le maillot du FC Sion pendant deux saisons. image: watson

Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction

Guillaume Hoarau, ancienne star de Young Boys et Sion, est désormais un expert TV reconnu. Notamment en Romandie, sur blue Sport. Il a raconté sa technique insolite pour progresser.
05.09.2026, 19:0505.09.2026, 19:05
Yoann Graber
Yoann Graber

Guillaume Hoarau (42 ans) a été l'un des joueurs phares du championnat suisse pendant huit ans. L'ancien avant-centre a d'abord fait les beaux jours de Young Boys (2014-2020), qu'il a notamment mené à trois titres de Super League. Le Français a ensuite terminé sa carrière au FC Sion (2020-2022), qu'il a sauvé d'un barrage périlleux contre Thoune en 2021.

YBs Guillaume Hoarau, links, feiert seinen Treffer zum 1:1 im Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen den Berner Young Boys und dem FC Luzern, am Samstag, 6. Oktober 2018, im Stade de S ...
A Berne, Guillaume Hoarau est devenu une légende. Il a disputé 171 matchs de Super League pour YB, inscrivant 103 buts.Image: KEYSTONE

Hoarau s'est reconverti en consultant TV, d'abord en Suisse. Il livre ses analyses en plateau et commente des matchs depuis l'été 2023 sur blue Sport. L'ancien international tricolore (5 sélections) est également très actif en France, où il a officié chez Canal+ et désormais pour la chaîne Ligue 1+. Dans une interview publiée ce vendredi dans L'Equipe, il raconte sa méthode pour le moins originale pour progresser derrière un micro:

«J'ai acheté des livres de Platon, Socrate, Aristote, Montaigne, Spinoza, Balzac, Rousseau. Je me suis fait mes lectures à voix haute le matin. Par exemple je lis Victor Hugo pour travailler la diction, l'éloquence.»

L'ex-attaquant détaille:

«Je vais lire cinq-dix minutes à voix haute, ça me suffit»
Screenshot
Guillaume Hoarau prend très à cœur son travail de consultant TV.image: instagram

Quand il ne peut pas le faire, quand il est dans le train par exemple, il écoute les versions audios des grands classiques de la littérature et de la philosophie. Et il s'agit même d'une écoute active: «Je lance la lecture, je ferme les yeux, et dès qu'il y a une phrase qui m'inspire, je copie, colle, et la répète dans la journée».

Pour Guillaume Hoarau, l'érudition est loin d'être un simple hobby. Il l'utilise très concrètement dans son nouveau job de consultant foot:

«Mon objectif est de la placer dans une phrase, une discussion. Je fais pareil avec les citations philosophiques. Si je vous montre mes notes de mon iPhone, vous allez péter un câble. Sur les plateaux, j'utilise ça. Au départ, c'était de l'autodérision, puis c'est devenu un rituel.»

watson l'avait accompagné pour sa grande première👇

On a suivi Guillaume Hoarau pour sa grande première aux commentaires
On a suivi Guillaume Hoarau pour sa grande première aux commentaires

Et l'ex-buteur d'YB et Sion a déjà pu constater que tous ces efforts intellectuels ont porté leurs fruits, , comme il l'explique toujours dans L'Equipe:

«Dans un débrief, on parlait de Marseille, du PSG, et je balance: "Oui mais pour connaître les hommes, il faut les voir agir." (Jean-Jacques Rousseau, Emile) J'étais fier. Je me suis dit: "Ça y est, ça me vient naturellement!"»

On se réjouit déjà de l'entendre analyser un but du Sédunois Boteli avec du Montaigne, ou une victoire du Lausanne-Sport à travers Platon.

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