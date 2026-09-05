Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
Guillaume Hoarau (42 ans) a été l'un des joueurs phares du championnat suisse pendant huit ans. L'ancien avant-centre a d'abord fait les beaux jours de Young Boys (2014-2020), qu'il a notamment mené à trois titres de Super League. Le Français a ensuite terminé sa carrière au FC Sion (2020-2022), qu'il a sauvé d'un barrage périlleux contre Thoune en 2021.
Hoarau s'est reconverti en consultant TV, d'abord en Suisse. Il livre ses analyses en plateau et commente des matchs depuis l'été 2023 sur blue Sport. L'ancien international tricolore (5 sélections) est également très actif en France, où il a officié chez Canal+ et désormais pour la chaîne Ligue 1+. Dans une interview publiée ce vendredi dans L'Equipe, il raconte sa méthode pour le moins originale pour progresser derrière un micro:
L'ex-attaquant détaille:
Quand il ne peut pas le faire, quand il est dans le train par exemple, il écoute les versions audios des grands classiques de la littérature et de la philosophie. Et il s'agit même d'une écoute active: «Je lance la lecture, je ferme les yeux, et dès qu'il y a une phrase qui m'inspire, je copie, colle, et la répète dans la journée».
Pour Guillaume Hoarau, l'érudition est loin d'être un simple hobby. Il l'utilise très concrètement dans son nouveau job de consultant foot:
Et l'ex-buteur d'YB et Sion a déjà pu constater que tous ces efforts intellectuels ont porté leurs fruits, , comme il l'explique toujours dans L'Equipe:
On se réjouit déjà de l'entendre analyser un but du Sédunois Boteli avec du Montaigne, ou une victoire du Lausanne-Sport à travers Platon.