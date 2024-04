Ce gardien réalise un arrêt improbable

Un portier a réussi un petit miracle qui rappelle l'une des parades les plus célèbres de l'histoire du football.

On ne connaît pas le nom de ce gardien de but, on ne sait pas pour quel club il joue, mais l'arrêt qu'il a effectué est en train de devenir viral.

La scène semble se passer au Liban. Sur un coup-franc de l'équipe adverse, le portier voit arriver le ballon en plein centre des cages et décide de l'arrêter du pied, mais pas n'importe comment.

Voici ce qu'il a fait: Vidéo: twitter

Son geste est d'une audace folle, mais le gardien de but n'a pas pris beaucoup de risques: en observant bien la scène, on s'aperçoit que l'arbitre avait sifflé juste avant que le tireur ne s'élance. Si le ballon était rentré, le but n'aurait donc pas été accordé.

Reste que le sauvetage est si bien réalisé qu'il a valu au numéro 91 un nouveau surnom: «le Higuita libanais». Une référence directe à une autre parade réalisée avec les pieds par le gardien colombien René Higuita.

Souvenez-vous: Vidéo: twitter

Cet arrêt, surnommé «le coup du scorpion», est nettement mieux documenté: il a été effectué à Wembley, le 6 septembre 1995, lors d'un match amical entre l'Angleterre et la Colombie (0-0). Sur un centre-tir de Jamie Redknapp à la 22e minute, le dernier rempart a repoussé le ballon des talons devant un public médusé.

Clin d'oeil de l'histoire, René Higuita croyait, comme au Liban, que le but ne serait pas accordé si le ballon était rentré. C'est ce qu'il a raconté en 2019 dans une interview à la revue Bocas. «On ne le voit pas sur les images mais, au départ de l'action, l'arbitre de touche lève son drapeau pour signaler un hors-jeu. Je vois le ballon et je me dis: "Voilà le ballon que j'attendais". Sauf qu'après l'action, l'assistant baisse son drapeau et l'arbitre fait signe de continuer à jouer.» Son geste n'en fut que plus beau.

